Getty Images 回应视觉中国版权风波：合作方获授权

IT之家 8 月 17 日消息，近日摄影师戴建峰发文称其使用自己的作品被视觉中国告知侵权，引发广泛关注。

摄影师戴建峰于 15 日发文称，视觉中国告知其公众号侵权使用了 173 张照片，要赔偿 8 万多元。但戴建峰发现，“侵权照片”都是其本人拍摄的作品。他表示，“这些作品从未和视觉中国进行合作，也没传过他们图库”。

对此，视觉中国回应称，经初步核实，涉事图片系该摄影师授权图片库 Stocktrek Images 进行销售，Stocktrek Images 又将相关图片授权给 Getty Images 销售。视觉中国作为 Getty Images 在中国大陆地区的独家合作伙伴，拥有对包括涉事相关图片在内的完整的销售权利，涉事图片的销售授权链条清晰完整。

8 月 16 日摄影师戴建峰发再次回应称，要求视觉中国停止侵权，其称已与 Stocktrek 核实，Stocktrek 明确告知：视觉中国无权销售其作品，也没有其作品的任何版权，Getty 也无权将其作品再次转授。

现据南方都市报报道，17 日凌晨 1 时许，Getty Images 方面表示，经确认，Getty Images 通过内容合作伙伴 Stocktrek 获得了图片提供者戴建峰的图片授权，“视觉中国在中国代理 Getty Images 的内容，因此有权在中国授权使用该图片提供者的图片。”

值得一提的是，8 月 16 日 18 时许媒体检索视觉中国网站发现，涉事的相关摄影作品已显示阶段性下线。而据现代快报此前报道，8 月 16 日，Stocktrek Images 负责人 Ryan 表示，“戴建峰已经通知我们了，我正在尝试联系 Getty Images，让他们将他的图片撤下来。”

目前关于此事各方说法不一，IT之家将继续关注事件进展。

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