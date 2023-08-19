工信部：中国算力总规模达到每秒 197E Flops，位居全球第二

IT之家 8 月 19 日消息，在 2023 中国算力大会暨第二届“西部数谷”算力产业大会开幕式上，工业和信息化部部长金壮龙表示，截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过 760 万标准机架，算力总规模达到每秒 197E Flops（每秒浮点运算次数），位居全球第二。

同时，围绕算力枢纽节点建设 130 条干线光缆，数据传输性能大幅改善，我国算力产业已初具规模，服务器、计算机、智能手机等计算类产品产量全球第一。

金壮龙指出，算力已成为数字经济时代的关键生产力，是全社会数字化、智能化转型的重要基础，需通过优化基础设施布局、加快关键技术攻关、激发融合应用潜力、营造开放合作生态四方面来进一步推进基础设施建设、产业技术创新和深度融合应用，做大、做强、做优算力产业。

另据IT之家此前报道，7 月下旬中国信通院发布 2023 年度《中国算力服务研究报告》。报告指出，北上广算力服务指数处于领先位置，中西部提升明显但差距较大。信通院本轮报告提出了“算力服务发展指数体系”，从资源服务化程度、应用赋能水平以及服务体验水平 3 个维度展开研究。

综合来看，我国珠三角、长三角、京津冀等区域算力服务发展处于领先地位。与东部相比，西部地区土地、能源等资源丰富，发展潜力大，如四川借助区位优势已提升至第 8 位，但西部整体算力服务水平仍有待提升。

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