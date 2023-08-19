东风汽车猛士科技智慧工厂正式启用，猛士 917 进入批量生产阶段

IT之家 8 月 19 日消息，东风旗下猛士科技园区正式开园，标志着猛士 917 进入批量生产阶段，即将面向用户交付。

IT之家从东风汽车官网获悉，猛士科技园区坐落于武汉经济技术开发区，占地面积 476 亩，研发及园区建设总投资 63 亿元，于 2022 年 1 月 8 日动土建设，整备发车中心、综合站房等设施，规划一期实现年产 2 万辆生产能力。

据了解，猛士是东风 2022 年推出的豪华电动越野品牌，从今年开始，猛士科技将每年推出不少于一款新车型。本月下旬即将举办的成都车展上，猛士 917 将正式上市。

猛士科技首款豪华电动越野产品 —— 猛士 917 在上海国际车展上全球首发，提供纯电版、增程版两种车型，长宽高分别为 4987/2080/1935mm，轴距为 2950mm；搭载猛士智能越野架构 M-TECH，包括猛士滑板越野平台 MORA、猛士动力 MEGA-POWER、猛士越野全地形智能解决方案 M-ATS。

纯电版车型采用前后四电机驱动，搭载全球首个集成差速锁的两挡变速箱，轮边扭矩超过 16000N・m，零百加速仅需 4.2 秒，综合续航为 505 公里；增程版车型采用三电机 + 1.5T 增程器组合，纯电续航达 156 公里，综合续航 825 公里。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。