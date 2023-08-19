真人电影《白雪公主》导演儿子：反对翻拍，迪士尼的想法太激进了

IT之家 8 月 19 日消息，《白雪公主与七个小矮人》的导演大卫・多德・汉德（David Dodd Hand）的儿子大卫・黑尔・汉德（David Hale Hand）在接受《每日电讯报》采访时表示，他非常反对翻拍。“我的意思是，这是一个完全不同的概念，我完全不同意它，我知道我的父亲和沃尔特（华特迪士尼公司创始人）也会非常不同意它。”

IT之家注意到，David Hale Hand 称迪士尼“尝试用之前取得巨大成功的东西做一些新的事情”是一种“耻辱”。他补充道：“我担心他们会对早期电影做什么…… 他们的想法现在太激进了。”

他敦促制片厂老板专注于新想法，而不是专注于翻拍旧有的热门作品，他认为他们“不应该采用经典并按照自己的形象重写它。选择其他东西...... 创建新角色，如果你要这样做，但不要破坏或试图破坏经典和美丽的东西”。

值得一提的是，22 岁的主演雷切尔・齐格勒（Rachel Zegler）近日再次引发热议，她称原版“极其过时”，并将王子的行为比作“跟踪狂”。她还暗示将对故事进行彻底修改，让白雪公主成为“一位出色的领导者”。“她不会被王子拯救，她也不会梦想真爱，”她说。

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