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三星 Galaxy S24 系列手机电池现身韩国监管机构

2023/8/19 16:44:30 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 19 日消息，根据国外科技媒体 The Go Android 报道，三星 Galaxy S24、Galaxy S24+ 和 Galaxy S24 Ultra 三款机型电池已现身韩国监管机构网站。韩国监管机构 Korean Safety 虽然分享了 Galaxy S24 系列的电池图片，但由于图片比较模糊，目前无法判断具体容量规格。

IT之家梳理信息如下：


手机型号电池型号额定电池容量（谣传）典型电池容量（谣传）
三星 Galaxy S24SM-S922EB-BS922ABY

三星 Galaxy S24 PlusSM-S926 EB-BS926ABY4755mAh4900mAh
三星 Galaxy S24 UltraSM-S928EB-BS928ABY4855mAh5000mAh

三星 Galaxy S24 + 于近日现身 Geekbench 6 跑分显示，该机单核得分 2233，多核得分 6661，确认搭载骁龙 8 Gen 3 处理器配备 8GB 内存。不过，这并不意味着三星 S24 系列会使用单一处理器。

相关阅读：

三星 Galaxy S24+/S24 Ultra 手机电池容量曝光，Exynos 2400 处理器确认回归

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关键词：三星

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