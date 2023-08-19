三星 Galaxy S24 系列手机电池现身韩国监管机构

IT之家 8 月 19 日消息，根据国外科技媒体 The Go Android 报道，三星 Galaxy S24、Galaxy S24+ 和 Galaxy S24 Ultra 三款机型电池已现身韩国监管机构网站。韩国监管机构 Korean Safety 虽然分享了 Galaxy S24 系列的电池图片，但由于图片比较模糊，目前无法判断具体容量规格。

IT之家梳理信息如下：



手机型号 电池型号 额定电池容量（谣传） 典型电池容量（谣传） 三星 Galaxy S24 SM-S922 EB-BS922ABY



三星 Galaxy S24 Plus SM-S926 EB-BS926ABY 4755mAh 4900mAh 三星 Galaxy S24 Ultra SM-S928 EB-BS928ABY 4855mAh 5000mAh

三星 Galaxy S24 + 于近日现身 Geekbench 6 跑分显示，该机单核得分 2233，多核得分 6661，确认搭载骁龙 8 Gen 3 处理器配备 8GB 内存。不过，这并不意味着三星 S24 系列会使用单一处理器。

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