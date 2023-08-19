夏天的夜晚，怎么能不尝试一下拍星星呢？

如果你手里恰好有一台相机或者是支持专业拍摄模式的手机，还有一支三脚架，那么找个晴朗的夜晚去试试拍摄星星吧。

在合适的条件下，普通相机和手机就能拍出好看的星空照片，记录银河、星轨也不在话下：

1. 拍摄条件

拍摄星空照片，合适的自然条件非常重要。

首先要选择晴朗的夜晚，无云、空气通透是最好的，夏季的夜晚就很适合拍摄星星，在大雨过后，夜空上会出现很多星星；

其次要注意避开光污染，除了要注意城市灯光外，还要注意月光，月亮比较满、月光比较强的夜晚一般不适合拍摄星星；

具体拍摄时间也要注意，特别是在城郊等离城市比较近的地方，有时候看起来天空完全黑了，但是天空仍会受到灯光反射的影响，在凌晨时分拍摄效果可能会更好。

2. 相机设置

很多人在拍摄星空时总是担心画质问题，因此感光度开的很低，这样相机很难捕捉星星的亮度。

在拍摄星空时，需要高感光度、大光圈、长曝光时间，这样不仅可以将肉眼可见的星星记录下来，还可以拍到我们看不见或者看不清的星星。

以拍摄银河为例，我们需要一支大光圈的广角镜头，16-35mm F2.8 的广角端就比较适合用来拍摄星空；

同时我们要将光圈开到最大，感光度在 2500-6400 左右，快门时间在 20s 左右；

将镜头对焦调至无限远，只要环境合适，就能拍到不错的银河照片。

3. 值得关注的天文景象

像银河这种天文景象虽然壮观，但是拍摄条件苛刻，大城市中几乎没有可能拍到银河，但是我们可以选择拍摄其他有趣的景象：

（1）星轨

拍摄星轨的条件不像银河那么苛刻，只要天空中有肉眼可见的比较多的明亮星星就可以进行拍摄。

如果追求同心圆效果，我们可以对准北边的天空进行拍摄，以北极星作为参考点就行，寻找北极星可以通过“Star Walk2”实现，一个免费且十分实用的观星 app。

拍摄星轨同样需要开大光圈，不过不需要特别高的感光度，1600 左右就可以；

剩下的就是漫长的拍摄时间了，想要明显的星轨，需要拍摄很多张照片（效果比较好的需要 100 张以上），我们可以利用快门线间隔拍摄，待完成后导入堆栈就能得到壮观的星轨照片了。

（2）北斗七星

这也是天空中比较有代表性的星体，并且这几颗星星亮度都比较高，肉眼就可以观测到。

在拍摄北斗七星时，我们也可以利用“Star Walk2”进行寻找，搭配合适的地面景色，就能拍出好看的星体照片。

我们还可以在后期进行适当的调整，如让星星的亮度提升等，让照片观感更佳。

（3）金星

金星是夜空中第二亮的星体，仅次于月球，因此也非常适合拍摄。

金星清晨出现在东方天空出现时被叫做“启明星”，傍晚出现在西方天空时被叫做“长庚星”或“昏星”，非常有识别度。

清晨和傍晚也是拍摄金星的好时机，天空还微微亮时就可以观测到金星，拍摄到的照片也很有氛围感。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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