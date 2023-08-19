新岚图 FREE 车型上市：双电机四驱、CLTC 综合续航 1210km，售 26.69 万元

IT之家 8 月 19 日消息，在 2023 岚图用户之夜上，新岚图 FREE 正式上市，售 26.69 万元，可选配价值 2.5 万元 Apollo 高阶智驾选装包，选装包分为两种模式：

1 万元买断制（12 月 31 日前）

600 元 / 月、6000 元 / 年订阅制，免费使用 4 个月（12 月 31 日前）

新岚图 FREE 长宽高分别为 4905×1950×1660/1645 mm，轴距 2960 mm；前脸配备飞翼贯穿式灯带，采用光波律动进气格栅，下保险杠棱角分明，极具运动属性；提供黛绿 / 玄英黑 / 杜若白 / 琉光金 / 云光蓝五种车身配色，深色 / 浅棕 / 红米三种内饰配色。

内饰方面，新岚图 FREE 配备一体式可升降三联屏，采用丹拿 Hi-Fi 高保真扬声器，车机搭载高通骁龙 8155，支持语音识别控制、语音免唤醒、面部识别、声纹识别、车联网等功能。

动力上，新车采用 1.5T 增程式插混系统，配备前 160 kW / 后 200 kW 的双电机，电机最大扭矩 720N・m，最高车速 200km/h，零百加速 4.8s。

IT之家附图：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。