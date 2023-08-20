GoPro HERO12 Black 运动相机曝光，最大改进是电池续航

IT之家 8 月 20 日消息，据 WinFuture 的一份报告透露，GoPro 的新款旗舰运动相机 HERO12 Black 可能即将上市，但该报告也指出，该相机与前代的 HERO11 Black 在规格上并没有太大的差异，可能不会吸引用户升级。

报告称，HERO12 Black 原本计划采用 1 英寸的传感器，但后来 GoPro 改变了主意，使用了更小的 1/1.9 英寸的传感器。这款相机可以拍摄高达 27MP 的静态图片，以及高达 5.3K 分辨率、60FPS 帧率的视频。HERO12 Black 还支持 HyperSmooth 6.0 技术，可以在录制视频时提供更好的图像稳定效果。

这款相机仍然配备了两个显示屏，主屏位于背面，对角线尺寸为 2.27 x 1.4 英寸，但并没有采用全面屏设计。

与 HERO11 Black 相比，报告称，HERO12 Black 最大的改进是在电池续航方面。这款相机配备了 1720mAh 的可更换电池，在 5.3K 分辨率、60FPS 帧率下可以录制 70 分钟左右的视频，在 30FPS 帧率下可以录制 90 分钟左右的视频，比前代多了 10 分钟。在最低设置下，即 1080p 分辨率、30FPS 帧率下，HERO12 Black 可以录制超过 2.5 小时的视频，比前代多了 150 分钟。

这款相机的重量为 154 克，在没有外部防水壳的情况下，可以在 10 米水深下正常使用。至于价格和上市时间，据说 HERO12 Black 将于 9 月 13 日正式发售，售价为 449.99 欧元（IT之家备注：当前约 3573 元人民币）或 489 美元（当前约 3570 元人民币）。

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