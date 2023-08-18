小鹏汽车高管解读 Q2 财报：同业重启价格战并不会影响小鹏销量

北京时间 8 月 18 日晚间消息，小鹏汽车今日发布了截至 6 月 30 日的第二季度财报：营收为 50.6 亿元，同比下滑 32% ，环比增长 25.5%；净亏损 28 亿元，而 2022 年第二季度净亏损 27 亿元，2023 年第一季度净亏损 23.4 亿元；不按美国通用会计准则（Non-GAAP），调整后的净亏损为 26.7 亿元，而 2022 年第二季度净亏损 24.6 亿元，2023 年第一季度净亏损 22.1 亿元。

财报发布后，小鹏汽车联合创始人、董事长兼 CEO 何小鹏、副董事长兼总裁顾宏地、投资副总裁 Charles Zhang、财务与会计副总裁吴佳铭出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下为财报会议全文：

摩根士丹利分析师 Tim Hsiao：我的第一个问题有关小鹏汽车交付的改善情况。我们看到三季度指引显示，八、九月份平均（交付量）大概能达到 14000 至 15000 的水平，零部件的供给情况有所改善。但是因为较长的等待周期，在过去一段时间好像影响了小鹏 G6 后续新订单的获取。

所以想请问管理层，零部件的供应问题预期何时可以完全解决？解决之后的话，想要重新恢复小鹏 G6 订单的增长动力，管理层有哪些对策？在简报中小鹏总也提到 G6 的月交付量会逐渐达到 10000 台，这是否是未来稳态交付的水平？对于后续包括小鹏 P7i、G9i 或者未来其他新品，管理层是否需要考虑更换或增加零部件的供应商，避免再次出现上述瓶颈？

何小鹏：我们相信小鹏 G6 现在在 20 至 30 万价位区间的竞争力是独一无二的，订单水平目前来看完全是在非常强势地继续前行。当前最主要的挑战是 Max 版本在智能化相关的一些零部件上准备的不够充分。

我们也可以看到八、九、十月份（的交付量）每个月都在进行快速爬升。我们的目标是小鹏 G6 在四季度单月交付量过万。目前最主要的是，在整个产供销规划以及内部计划中，我们正在分解如何（实现）单月过一万几甚至更高的目标。

我们可以看到在“扶摇架构”推出之后，小鹏汽车在动力、整车、智能都推出了平台化，一方面是（能够）降本，但另一个非常好的情况是，我们的工厂、供应链的准备都会更简单。我们会在非常多款车型中大量的供应上述能力，这也导致我们未来在核心的供应链上会相当有能力实现更大规模的支撑。可能在多款车上我们都会拥有类似的能力。

从小鹏现在的情况来看，包括小鹏 G6 上市之后得到用户非常好的响应，所有的供应链都在全力爬升，我相信情况会越来越好。

摩根士丹利分析师 Tim Hsiao：我的第二个问题有关最近的价格竞争。想请问管理层怎么看待这一轮同业重启价格战？后续包括特斯拉在内的竞品车型发布之后，对小鹏新车价格会有怎样的影响？目前小鹏 G6 以及后续包括 G9i、X9 这些车型的价格和营销策略是否会做相对应的调整？如果需要的话，管理层又将如何考虑未来几个季度对单车毛利率的影响？我知道可能明年小鹏汽车会有比较具体的降本计划，但短期的价格波动管理层是否有办法通过与供应链的合作抵消？

顾宏地：首先我想强调的是，同业重启价格战并不会对我们的销量造成影响，特别是小鹏 G6 的销量增长。因为在最初为 G6 这款产品定价时，我们就已经将同业竞争压力考虑在内了。所以价格战并不会对我们造成影响。但在探讨产品定价与毛利率之前，我想强调的是目前小鹏的战略目的在于重获市场增长与规模，这也是我们今年最重要的战略侧重点之一。我相信大家也可以看到，目前我们的增长势头良好，我们预计小鹏将逐渐恢复至历史最高的单季收入水平。从长远来看，这对公司实现规模经济大有助益。

公司的另一项关注重点在于，我们希望能在今年下半年实现稳健的现金流。正如大家刚刚听到的，随着交付量的增长，我们对今年下半年的营运现金流保持积极态度。

至于毛利率趋势，这个问题还是交给吴佳铭回答。当然，可能现在我们无法给出具体的指导，但我相信他的回答能为大家的分析带来一些启示。

吴佳铭：正如顾总所提到的，小鹏目前的重点非常明确，即增加产品销量与生产规模，这对提高毛利率也很有帮助。在之前我们也曾提到，二季度我们在欧洲有一批 G3i 的订单，三季度也会有一部分欧洲订单交付。因此，随着三季度、四季度交付量的提升，我们预计公司将实现稳步增长。而随着下半年产品销售组合的改善，我们预计公司毛利率将在四季度转正。

另外，刚刚顾总谈到了现金流，我有几句话补充。随着我们今年下半年交付量的增加，在刚刚过去的二季度我们已经看到现金流的大幅改善。进入今年下半年，我们对营运现金流转正非常有信心，同时坚信能够在今年年底实现健康、稳健的现金余额。

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