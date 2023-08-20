照片无损降噪：堆栈的步骤和原理

拍照时经常会遇到噪点，尤其是在弱光环境下拍照，使用较高的 ISO，都会让照片出现大量的噪点，这就需要对照片进行降噪处理。

降噪常常会遇到一个问题：

如果降噪过度，噪点消失了，照片的细节也丢失了； 如果降噪太轻，照片细节虽然保住了，但是噪点却还有很多。

堆栈降噪，不仅能减少噪点，还能提升照片细节。

1、堆栈降噪

①首先需要拍摄多张照片（4~9 张左右即可，少了效果不明显，多了效果也不会提升很大）。

拍摄时的位置不能变，建议把相机放在三脚架上。如果相机晃动了，就要现在 ps 中按住 Ctrl 键点击选中所有图层，再使用“编辑-自动对齐图层”将照片对齐。

②打开 Photoshop，选择“文件-脚本-将文件载入堆栈”。点击“浏览”打开需要堆栈的这组照片。所有的照片就会在一个文档，每张照片分别是一个图层。（如果晃动了，需要按照步骤①的方法先对齐）

③按住 Ctrl 键点击选中所有图层，鼠标右键，转换为智能对象。这时候所有照片就整理成了 1 个智能图层。

④选择“图层-智能对象-堆栈模式”。各个模式的效果不同，给照片降噪要选择中间值或平均值。

⑤接下来，我们把照片放大，分别看一下原图、平均值降噪的样子。（手机屏幕小，对比可能不明显）

我们继续放大照片，第一张图是原图，第二张图是平均值降噪。能明显看到噪点大量减少，噪点消失后，照片的细节也得到了提升。

继续放大，用动图对比一下，现在你是否感受到堆栈降噪的魅力了呢？

2、堆栈降噪原理

初学者听到“堆栈”这个词语，可能会觉得很奇怪，摸不着头脑，堆栈到底是什么意思呢，为啥叫堆栈？

堆栈，就是把多张照片堆叠在一起，按照某种规则，生成一张新的照片。

（多张照片 → 叠放 → 设定规则 → 生成）

那么，堆栈为何可以降噪呢？

这就要从噪点产生的特点说起了。噪点是随机产生的，会随意出现在照片的任何一个位置。

你拍摄第 1 张，这个地方出现了 1 个噪点。拍摄第 2 张，相同位置就不一定出现噪点了。继续拍摄第 3、4、5、6 张，也是同理。

平均值堆栈

①假如你拍摄了 4 张照片，有 1 张照片中间出现了噪点，另外 3 张没有噪点。rgb 模式的照片，0 代表黑色，255 代表白色。0-255 由黑到白渐变。现在噪点的颜色值是 100。没有噪点，颜色就是 255。

②使用平均值堆栈，就会计算 4 张照片的平均数，小学数学知识，都会算。最后的结果约等于 216。这个数值已经很接近无噪点的颜色（255）了。

中间值堆栈

①假如你对着白纸拍了 4 张图片，中间位置分别是白色（255）、灰色（50）、灰色（100）、灰色（150）。

②现在使用中间值堆栈，就是计算 4 个数的中位数，很简单的数学知识，都会算。最后结果是 125。

那么，应该使用中间值还是平均值堆栈呢？

在实际的使用中，平均值和中间值的降噪效果差不多，用哪个都可以。你也可以两个都试试，仔细对比后做出最优选择。

中间值还具有消除杂物的功能。比如你连续拍摄了 6 张照片，其中 1 张出现了一个路人。使用平均值，还会有路人的残影。使用中间值，路人会被直接去掉。

即使不用平均值，仅靠蒙版也可以轻松去除路人甲。

拍摄了很多张照片，尽可能保证“每个位置都抓拍到了无人无车的状态”，利用中间值堆栈，再加上蒙版修补，去除了车辆和行人，只保留了一个人作为主体。主体是这张照片的兴趣点，如果没有兴趣点，照片将变得索然无味。

3、堆栈要拍几张照片

最后再来谈谈大家比较关心的一个问题：堆栈到底要拍摄多少张照片。

以平均值降噪为例，随着照片数量的增加，降噪的变化也会逐渐放慢。4 张相比 2 张，差距非常大，但是 30 张相比 15 张，差距已经很小了。

建议拍摄 4~9 张，足够用了。

本文来自微信公众号：摄影研修社 （ID：shoujiPhotography），作者：张小张

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