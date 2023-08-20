岚图汽车卢放：新款岚图 FREE 定价依据市场，不建议“自杀式发展”

IT之家 8 月 20 日消息，综合雪球网、懂车帝等国内媒体报道，岚图汽车 CEO 卢放日前对新款岚图 FREE 车型的定价表达了自己的看法。

卢放称，新车的定价是“依据市场”来的。“当下汽车行业非常内卷，但岚图有一定效益和优势，要积极应对市场形势变化、用户心理期待”。同时，他也表示不建议那种“自杀式的发展”，且称在定价方面进行了非常多的测算。

至于品牌定位和车型定位方面，卢放表示，岚图“高端电动车品牌”定位不变，每一款车型都有不同的竞争态势、目标客群，新款岚图 FREE 的定价不影响其他车型的定价。

谈及新能源汽车“价格战”时，其称降价潮对整个行业来说是一个伤害，包括新车、二手车，也包括燃油车。“既然这是市场行为，那我们也没法干涉它，不希望也没办法。”

IT之家昨晚报道，新款岚图 FREE 在 2023 岚图用户之夜上正式上市，售 26.69 万元，可选配价值 2.5 万元 Apollo 高阶智驾选装包。

该车采用 1.5T 增程式插混系统，配备前 160 kW / 后 200 kW 的双电机，电机最大扭矩 720N・m，最高车速 200km/h，零百加速 4.8s，配备百度 Apollo 领航辅助智能驾驶，支持高速领航、智能泊车、城区辅助等功能。

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