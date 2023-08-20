545000 元：飞思 XC 入门级中画幅相机系统开售

飞思 6 月发布 Phase One XC 入门级中画幅相机系统（XC IQ4 相机搭配 23mm 镜头），定位旅行便携，搭载 1.5 亿像素中画幅 CMOS，售价 62490 美元。

此款今日 0 点（2023-08-20 00:00）在京东开售，官方定价 545000 元人民币，目前已售罄：点此查看。

IT之家整理飞思 XC 旅行便携式相机系统官方介绍如下：

官方表示，XC 相机系统专为对图像质量有严苛要求的旅行摄影师而量身打造，旨在实现便携性，是 Phase One 迄今为止非常紧凑的数码集成相机系统。您可以带着 XC 相机系统，随时随地，捕捉灵感迸发的每一个瞬间。

XC 相机系统结合了 Phase One IQ4 150MP 强大性能（基于高质量的真正全帧中画幅数码传感器而打造）与完全集成的罗敦斯徳 HR Digaron-S 23mm f / 5.6 镜头。

XC 相机系统对图像质量毫不妥协，将无可比拟的图像质量作为首要考虑因素，结合简单紧凑的设计，携带方便，使用直观。Phase One XC 相机系统操作简单，一切只为让摄影师专注于拍摄瞬间，而非相机设置。

官方表示，Phase One 能够根据特定应用的需求量身定制相机系统，它将实用的丹麦设计、先进的技术集成、卓越的图像质量和精密的机械融为一体，为旅行摄影师打造了一款强大的基础装备。

飞思表示，XC 相机系统现已通过 Phase One 全球官方合作伙伴限量发售：点此查看。

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