IT之家 8 月 17 日消息，据徕卡消息，徕兹相机拍卖会于 20 周年纪念之际，与徕卡相机合作推出独家特别版产品 —— 徕卡 M6“徕兹相机拍卖会”版黑漆套装，含徕卡 M6 相机及 Noctilux-M 50 f / 1.2 ASPH. 镜头。

据介绍，徕兹摄影拍卖会是世界上最著名的老式相机、镜头和其他有趣配件拍卖会之一。徕卡 M6“徕兹相机拍卖会”版黑漆套装采用光滑的黑色漆面，由德国韦茨拉尔的金匠专门制作纯金徕兹标志，配有由胡桃木贴面制成的独特实木装饰。

官方图：

徕卡发布 M6“徕兹相机拍卖会”版黑漆套装，限量 20 套，建议零售价为 25980.00 欧元（IT之家备注：当前约 20.7 万元人民币）（含增值税），8 月 17 日起发售。

IT之家附徕卡 M6 相机介绍如下：

这款相机采用了高度防刮擦漆面、实心黄铜顶盖和耐用的皮革材质。此外，玻璃元件表面带有防反射涂层，可防止散射光干扰。新一代相机还延续了 1984 年原版相机上红色 Leitz 标志的设计。

据介绍，徕卡 M6 搭载机械旁轴系统，0.72 倍取景器放大倍率，由 100 多个独立部件手工制作而成。光圈和曝光参数可以通过镜头的选择性曝光测光进行精确设定，而测光参考指示则显示在取景器的下部。经典黄斑对焦是快速精确对焦的理想之选，即使在低照度情况下也依然出色。

徕卡 M6 的旁轴对焦技术带您领略画外之景，助您准确抓住快门时机。成像框线提示突出了六个焦段的成像范围，它们成对组合，分别为 28 和 90 毫米、35 和 135 毫米，以及 50 和 75 毫米。装上镜头后，相应的焦段取景范围会自动出现在取景器中，成为框线。此外，使用框线选择器拨杆可将其他所有框线显示在取景器中。在按下快门之前，您可以根据拍摄对象选择合适的焦段，在决定性时刻捕捉画面。

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