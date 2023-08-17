三星 Galaxy S23 系列手机推送 8 月系统更新，相机助手加入 2 倍变焦选项

IT之家 8 月 17 日消息，据IT之家网友反馈，三星 Galaxy S23 系列手机现已推送 One UI 5.1 系统 8 月更新，安装包大小为 1200.21MB，版本为 S9180ZCU2AWH1 / S9180CHC2AWH1 / S9180ZCU2AWGJ。

虽然更新日志并没有显示具体升级内容，仅以“提升了设备的整体稳定性”一句话带过。但网友发现，三星相机助手（Camera Assistant）在该版本中得到了大幅度升级。

▲ 图源博主 @i 冰宇宙

新版相机助手（v1.1.031）为 Galaxy S23 系列手机添加了“光学质量裁剪变焦”功能，将 2 倍变焦选项添加至相机当中。简单来说，变焦照片是从高分辨传感器裁剪而来，从而达到光学镜头效果。

需要注意的是，三星相机助手需要用户自行安装，三星应用商店搜索 Camera Assistant 即可下载，支持版本为 One UI 5.1 或更高，支持机型包括三星 Galaxy S23 / S22 / S21 / S20 / Note20/ W23/ W23 Flip / Fold3 / Flip3 / Fold 2 / Flip 等，“光学质量裁剪变焦”功能目前仅限 Galaxy S23 系列手机使用。

IT之家附三星相机助手主要功能：

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