若 X（推特）“屏蔽”功能被马斯克取消，其 App 将存在下架风险

IT之家 8 月 20 日消息，不久前，IT之家报道了马斯克打算在未来取消 X 平台（推特）“屏蔽某人”功能的消息，一时引起轩然大波。而没过多久之后，就有网友通过 X 平台内置的长文编辑器提醒马斯克：如果真要这样来的话，那么 X 平台的苹果、安卓 App 将会面临被 App Store 和 Play Store 下架的风险。

经查证，两个操作系统应用商店有关 UGC（用户生产内容）的条款如下：

谷歌 Play 商店：UGC 是指用户向应用程序提供的内容，至少该应用程序的一部分用户可以看到或访问这些内容。包含或以 UGC 为特色的 App 必须实施稳健、有效和持续的 UGC 管理： 定义令人反感的内容和行为（以符合 Google Play 开发者计划政策的方式），并在应用程序的使用条款或用户政策中加以禁止 ；

苹果 App Store：提供 UGC 服务的 App 必须包括“将辱骂用户拦截在服务之外”的功能、防止不良内容在 App 中出现的过滤方法、以及“报告攻击性内容和及时回应关切的机制”。

▲ 图为谷歌相关规定

▲ 图为苹果相关规定

若马斯克执意取消 X 平台的屏蔽功能，那么该举措已经违反了两家主要操作系统应用商店的条款。不过，按照其之前想法，推特的“屏蔽”功能仅在 DM（私信）时保留。

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