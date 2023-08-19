英特尔 BE200 Wi-Fi 7 无线网卡通过 FCC 认证

IT之家 8 月 19 日消息，英特尔 “BE200NGW”和“BE200D2W” 无线网卡现已通过 FCC 认证，提供 M.2 2230 和 M.2 1216 两种尺寸规格。

据 IT 之家此前报道，华硕在今年 5 月份的台北电脑展 2023 上展示了最新的 RT-BE96U Wi-Fi 7 路由器，并与英特尔的 B200 Wi-Fi 7 平台进行了测试。

图源 benchlife

主板厂商即将推出新款 Z790 和 B760 主板，一些型号会搭载英特尔的最新 Wi-Fi 7 无线网卡。搭载英特尔新一代酷睿 Ultra 处理器的笔记本预计会在今年晚些时候推出，应该也会搭载 Wi-Fi 7 网卡。

据IT之家此前报道，工信部官网 6 月 1 日正式发布了一份公开征求《国家无线电办公室关于采用 IEEE 802.11be 技术标准的无线局域网设备新增型号核准技术要求及测试方法的通知（征求意见稿）》的意见，Wi-Fi 7 相关标准有望在不久后落地，届时一大波 Wi-Fi 7 产品就会铺货上市。

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