消息称苹果将扩大 MacBook 笔记本电脑在中国大陆的生产份额

IT之家 8 月 20 日消息，苹果在 2022 年 6 月发布了 13 英寸 MacBook Air M2 版，采用了刘海屏设计，8GB + 256GB 售价 9499 元起。在新款 15 英寸 MacBook Air 发布之后，13 英寸型号已经降至 8999 元起，教育优惠价为 8199 元起。

IT之家注意到，闻泰科技在昆明工厂量产的苹果 M2 芯片 MacBook Air 本月初获得了国家 3C 质量认证，标志着继 M1 版 MacBook Air 后，M2 型号也将扩大在中国大陆的生产线。

据财联社，苹果 MacBook Air 产品线一直由中国台湾地区的广达、鸿海等厂商生产，闻泰科技是其在中国大陆唯一一家笔记本电脑芯片生产商.

业内人士表示，随着新款 M2 的量产，闻泰科技生产的苹果笔电出货量将进一步增加。

配置方面，除了银色和深空灰色，MacBook Air 现有两种全新外观：午夜色和星光色。

接口方面，MagSafe 重回 MacBook Air，同时还能在连接状态下的充电线遭意外拉扯时迅速脱离，从而保护 MacBook Air。MacBook Air 还配备 2 个用于连接若干配件的雷雳端口，以及一个支持连接高阻抗耳机的 3.5 毫米音频插孔。此外，妙控键盘配有全高功能键行，带有触控 ID 和宽大的、业界领先的力度触控板。

屏幕方面，全新 MacBook Air 配备 13.6 英寸 Liquid 视网膜显示屏，屏幕区域更靠近边缘，并向上延伸到摄像头周围，为菜单栏留出空间。这样设计使屏幕区域更大、边框更窄。500 尼特亮度，使显示屏亮度相比以往提升 25%。此外，新显示屏现支持 10 亿色彩。

MacBook Air 的全新 1080p FaceTime 高清摄像头配备尺寸更大、有效像素更多的感光元件，分辨率与低光性能相比上一代摄像头提升至 2 倍。

音响方面，MacBook Air 还配备了四扬声器音响系统。为了实现纤薄的外观设计。三麦克风阵列采用先进的波束成形算法，捕捉清晰的声音，而扬声器则能带来出色的立体声分离和清晰的语音。MacBook Air 还支持空间音频，能在播放支持杜比全景声的音乐和影片时带来沉浸式的视听体验。

性能方面，苹果给出了 MacBook Air 以下工作流中的表现：

在处理繁重任务时，如使用 Final Cut Pro 编辑复杂的时间线，M2 芯片能使 MacBook Air 的性能提升近 40%，对于此前未升级至 Apple 芯片的顾客而言，处理速度提升最高达 15 倍。

在 Photoshop 等 App 中应用滤镜和特效时，速度提升最高可达 20%，对于此前未升级至 Apple 芯片的顾客而言，速度提升最高达 5 倍。

续航方面，苹果称在显示屏更大、性能更强的同时，MacBook Air 还能保证与以往同样出色的电池续航，满足全天所需，提供最长可达 18 小时的视频播放时长。

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