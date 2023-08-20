微软赛车游戏《极限竞速：Motorsport》新预告公开，铃鹿赛车场亮相

IT之家 8 月 20 日消息，Turn 10 和微软昨日发布了赛车游戏《极限竞速：Motorsport》的最新预告片，展示了日本的铃鹿赛车场。

此次公布的预告片篇幅较短，展现了该赛车场内赛道路线的大致轮廓和一些弯道，以及赛道夜间的光影效果，演示车辆为现代 Veloster N。

IT之家注：铃鹿赛道于 1962 年由本田兴建，现由本田子公司 MOBILITYLAND 营运，是一级方程式赛车日本大奖赛、铃鹿 8 小时耐久赛等赛事的比赛场地，全长 5.807km。

该赛道位于大阪和名古屋之间、东京西南面，从 1987 年就开始主办 F1 赛事。该赛道以混合的高速和低速弯角而闻名，对于车手技术的要求很高。

根据微软上个月发布的公告，本作将引入全新的 AI 控制器，号称已经具备多种汽车和赛道组合，还会结合汽车升级和天气条件，计算汽车通过弯道的所需路径、理想制动点以及目标进入和退出速度。AI 难度有 8 级可选，其中 8 级被称为“无与伦比”。

此外，微软还表示将优先开发现代赛车和现代量产车的赛道赛车，这个决定会影响整个游戏，包括构建的新渲染功能、物理、AI 和游戏体验。同时，游戏发布初期不会提供漂移模式，但会提供阻力轮胎以及漂移悬架。

《极限竞速》将于 10 月 10 日通过 Microsoft Store 和 Steam 登陆 Xbox Series X|S 和 PC 平台，首发加入 XGP，购买高级版可以提前 5 天游玩。

标准版：298 元

豪华版：348 元，包含完整游戏、VIP 资格、通行证（每周送一辆车，共 30 辆）和迎新礼包。

高级版：398 元，包含豪华版内容、5 天抢先体验和“Race Day”汽车包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。