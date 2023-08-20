搭载高通骁龙处理器的 AYANEO 新款 Pocket AIR 安卓掌机曝光

IT之家 8 月 20 日消息，AYANEO 现已公布了搭载天玑 1200 + 5.5 英寸 OLED 屏的复古安卓掌机 Pocket AIR，预计将在 8 月底发货。据最新消息，AYANEO Pocket AIR 还将有高通骁龙芯片版本，也将在不久后发布。

据猜测，AYANEO Pocket AIR 高通版可能搭载 8GEN2，按照 AYANEO 的一贯风格，隐藏款也有可能采用了一颗比 8GEN2 更强的高通处理器。

据 IT 之家此前报道，AYANEO Pocket AIR 掌机机身厚度仅为 17mm，重量在 380g 左右，维持 AIR 系列轻盈手感。外观方面，官方称选择向经典致敬，经典红白搭配。

此外，这款掌机配备霍尔摇杆 + 霍尔扳机，采用 SoundTapMagic 声音震动系统。Pocket AIR 搭载 X 轴线性马达，拥有 7350mAh 超大电池，还搭载了 X86 级别主动散热系统。

软件方面，AYANEO Pocket AIR 搭载自研的桌面 Launcher——AYAHome，内置 AYASpace App，分为「焦点」「库」「瞬间」「设置」「个人中心」五个板块，玩家可以在这里找到自己爱机内的游戏，还可以进入游戏详情页欣赏游戏的文化内容，以及其他非常全面便捷的管理。此外，官方提供独家庞大云端复古游戏数据库，配合自研算法，可以为本地的游戏资源自动快速匹配游戏信息，如封面、描述、视频等信息。

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