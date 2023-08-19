联想构建 Legion Go 游戏生态，消息称掌机外还将推出 AR 眼镜

IT之家 8 月 19 日消息，国外科技媒体 Windows Report 在最新报道中表示，Legion Go 并非只是游戏掌机名称，而是联想旗下的全新游戏生态品牌。

除了此前曝光的 Legion Go 游戏掌机之外，联想还计划扩展该品牌，推出 AR 眼镜，且重点体现在游戏方面。

报告称现阶段没有 Legion Go 游戏 AR 眼镜的规格信息，不过从内部渠道获得的消息，联想有望在 IFA 2023 大展上公布。

此外该媒体还获得了一张宣传图，显示 Legion Go 游戏 AR 眼镜体积并不大，需要通过 USB 连接，可能连接到电池、智能手机等外部设备上。

IT之家此前报道，联想在 2023MWC 上海正式发布轻量化 AR 眼镜联想晨星 G2 light。这款 AR 眼镜拥有双目 1080P 立体显示光机，亮度最高 2000nit，并具备轻量化、低成本优势。

联想可能会基于现有的 AR 眼镜经验，开发出一款专门针对游戏场景的 AR 眼镜。

相关阅读：

《挑战 Steam Deck：联想 Legion Go 掌机渲染图首曝，运行 Win11》

《联想发布轻量化 AR 眼镜：双目 1080P 立体显示光机，亮度最高 2000nit》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。