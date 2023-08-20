外国用户使用 VRChat 举办虚拟婚礼：在该平台相识，父母朋友参与

IT之家 8 月 20 日消息，外国 VR 用户“ranze256”使用元宇宙平台“VRChat”举办了一场虚拟婚礼，朋友们纷纷到场，新郎 ranze256 的父母也以头像的形式出席。

IT之家从外媒采访中获悉，ranze256 是在 VRChat 认识了新娘，真正的婚礼很贵，而夫妻俩在 VRChat 上都有很多朋友，考虑到这里也是他们相遇的地方，所以他们决定在这个平台上举办婚礼。

YouTube 上的视频显示，舞台是一座白色的教堂式建筑。仪式结束后，参与者们抛掷手捧花，还在天空放气球，看上去玩得很开心。仪式当天，据说他们在现实生活中交换了结婚戒指。

据 ranze256 称，他的父亲 70 岁，母亲 67 岁。他的父亲对元宇宙有一些了解，或许是因为在电视节目中看到过。不过，她妈妈最近第一次购买智能手机，所以她对数码设备并不看好。

有一天，ranze256 做了一个关于将 VRChat 引入企业实习计划的工作项目的演示。作为排练，他尝试提前向母亲进行演示，他对元宇宙产生了兴趣，并开始自己玩 VRChat。就这样，母亲和 ranze256（元宇宙好友）成为了朋友，并参加了婚礼。

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