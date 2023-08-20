新骗局，微信上的“邻居”

原文标题：《微信上的“邻居”，大骗子？！！！》

“你好，我是你的邻居，xx 房的 xxx，麻烦通过一下”，这样的微信好友申请最近一段时间屡见不鲜，俗话说得好：远亲不如近邻，面对这样的好友申请，多数人都会选择先通过看看，如果有问题再删除。

不过，很多人都没有想到，正是利用这种心理，一个新的微信骗局正在全国范围内蔓延。近日，多个地方的网警都在社交平台上更新了提醒，让广大网民警惕新型“邻居”骗局，避免因此造成财产损失。

“邻居”骗局是什么？又是如何迅速引起全国网警重视的？接下来就让小雷来好好扒一扒这件事情。

防不胜防的“邻居”

虽然大家都说如今的邻里关系远不如以往密切，不过在我看来只是从线下转到了线上，而且相较于以往的小型邻里圈子，如今通过小区微信群等方式，住户之间的交际范围其实比以前要更广了。

不过，诸如此类的小区微信群也成了一些不法分子的活跃场所，他们通过一些方式拿到小区内的住户个人信息，然后通过手机号码等方式搜索对方的微信号，假装成“邻居”添加对方为好友，或是混入小区微信群，以此来融入你的社交圈子。

他们的骗术层出不穷，依据具体情况还会有所不同，比如假装业主混入小区微信群的几个骗子，就会突然开始在微信群里表演“情景剧”。先是邻居 A 发问：“最近脚扭伤了，有什么好的骨科医生推荐吗？”，紧接着邻居 B 就回复：“怎么受伤的，如果严重最好来医院一趟检查下”。

情景设定完毕，接下来就是两位“邻居”的表演时间，A 先是无意间透露出 B 的医生身份，然后 B 再适当地展示一些“证据”，以此让旁观者下意识认同他的身份，紧接着 B 就以医生的身份询问 A 是如何受伤的，A 则回复自己是做减肥运动时扭到的。

图源：微博

到了这里才是骗子们图穷匕见的时刻，他们的目标不是什么扭伤特效药，因为这种药的销量注定不会高，他们的目标其实是兜售减肥药。在接下来的交流中，A 和 B 通过对方的形式引出一款用水冲服就可以快速减肥不反弹的产品，其中 B 还以医生的身份背书，表示很多邻居和同事都有喝，效果非常不错，接着还放出了产品销售的微信二维码。

图源：微博

不过，因为两人聊天时有诸多破绽，而且整个过程过于迅速，以至于多数人都对他们的真实身份有所怀疑，后续也是确定了两位均是假冒的业主身份，实际上并非小区住户。实际上，这种简陋的骗局，倒也是件好事，骗不到人的同时还能让大家提高警惕，降低后续的受骗概率。

但是我们并不能奢望所有的骗局都是如此简陋且易识破的，有些“双簧”骗局可以用数日，甚至数十日的时间来慢慢铺开，最后再进行收网，这类骗局盯上的就不是几百上千的“减肥药”钱，而是几万、几十万的资金流动。

此前就有案例，一个高档小区中混入了数个骗子，他们潜伏多日并互相搭台演戏，最终让不少业主都对他们的投资专家身份深信不疑，并且在对方的介绍下入局，将大量资金交给他们的“投资团队”做投资，在选择性地回报了部分投资并吸纳了更多的资金后，突然集体消失，此时参与投资的业主才发现自己居然受骗了。

图源：百度

相似的诈骗案例在最近一段时间被曝光出来不少，大多数的损失都较为轻微，但是也不乏几十乃至几百万的资金被骗，足以让大家对此提高警惕，警醒自己。

小雷的一位朋友，前段时间也同样收到过这样的短信，有意思的地方在于他们的小区还未正式交房，目前并没有人入住，这个突然冒出来的“邻居”是什么鬼？好友申请自然是被拒绝了，但是也让人开始深思：还没有正式入住的小区，自己的个人信息是如何泄露的？

在与小雷讨论过后，我们认为可能出现问题的地方有两个：一是物业管理公司，二是房地产开发商。物业管理公司在入驻前，有可能会从房地产开发商方面获取到所在小区的业主信息表，随后其内部有机会接触到表格的人，都有可能将这些信息转售给其他人，以此牟利。

至于房地产开发商，手上所持有的业主个人信息则更多，过去也有不少关于房地产开发商售卖业主个人信息的消息传出，比如新房刚交付，紧接着就开始有装修公司的电话打入，介绍各种装修套餐，其消息之灵通，比不少业主都有过之而无不及。

可以说，想要完全避免自己的个人信息泄露，几乎不可能，那么就只能从自身出发，来防范这些诈骗。

小便宜，贪不得

电信诈骗，多数骗局归根结底都是在利用大家“贪便宜”的心思，高薪兼职、在家兼职、日结、投资、好用的减肥药等常见的骗术，其实都算不上高明，只是以邻居 + 身份伪装的方式出现时，降低了一些人的防范心理进而得逞。

首先要明确一点，如果真的有好事，除非对方与你已经非常熟悉，否则为何要便宜你？就以高薪兼职和在家兼职为例，前者明明可以用对外招聘的方式发布，相信肯定不会缺少应聘者，而且也可以招到更合适的人，根本无需在一个小区里招工。至于后者，在家兼职意味着对所处的地理位置没有要求，那么多数人更愿意将这些兼职留给自己相熟的朋友或是亲人，最后才可能轮到一个素不相识的“邻居”。

投资等骗局同样如此，若是真有可以轻松赚大钱的机会，肯定不会缺少投资方，没有一定的关系、人脉都无法参与，更不可能在一个小区群里四处宣扬，说句难听的话：“你是刚刚救了他？他居然要带着素不谋面的你发大财？”。

当然，旁观者清，当局者迷，身处骗局之中，当你身边充斥着这些伪装过的信息时，往往难以去分辨出背后的真相，说不定鬼迷心窍之下真就误以为对方与你意气相投，是异父异母的好兄弟呢。

所以，归根结底还是一句话：“天上不会掉馅饼”，如果真的掉馅饼了，建议先看看有没毒。

此外，在相关的新闻下有网友支招：只要拒绝添加任何邻居和加入小区微信群，不就一劳永逸了？某种程度上来说确实如此，只是多少有点因噎废食，远亲不如近邻的道理并非就是错的，在疫情期间，我们就见到过不少小区业主互帮互助，渡过难关的事件。

将自己完全隔绝于小区的社交圈之外，会让你无法参与到小区的一些事情决策中去，同时也会错过一些重要的通知，此外，当你遇到难题需要找人帮忙时，热情的邻居总是一个不错的选择。

所以，我的建议是对自称邻居的申请者进行复核，比如一些人会主动说明自己是 xx 房 xxx 的邻居，可以联系物业进行确认，如果距离不远，可以直接过去敲门询问，坦白告诉对方担心是最近流行的电信诈骗，所以希望确认一下双方的身份，想必多数人都会理解并表示支持。

本文来自微信公众号：雷科技 （ID：leitech），作者：雷科技互联网组

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