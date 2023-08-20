华为推出 nova 11 Pro 易烊千玺夏日陪伴限量礼盒，3699 元

IT之家 8 月 20 日消息，华为现宣布，华为 nova11 Pro 易烊千玺夏日陪伴礼盒将于 8 月 21 日 11:28 限量开售，首发价 3699 元。

据介绍，这所谓的“礼盒”内置华为 nova11 Pro（11 号色、昆仑玻璃、256GB）定制机一台、亚克力磁吸卡套、易烊千玺小卡片等代言人周边商品。

值得一提的是，这款华为 nova11 Pro 礼盒中还内置了易烊千玺定制视频，可以通过礼盒本身的投影功能播放。此外，手机中还有专属主题，包括壁纸、铃声等等。

华为 nova11 系列手机搭载了高通骁龙 778G 4G 芯片，华为 nova 11 Pro 分为三个版本以及 11 号色（素皮）、耀金黑（素皮）、雪域白、晨曦金 4 款配色。

IT之家注意到，普通的昆仑玻璃 256GB 版华为 nova 11 Pro 定价也是 3699 元，与该礼盒相同。

这款机型相比普通版在屏幕以及影像方面进行了升级，它采用 6.78 英寸 2652×1200 分辨率 OLED 环幕屏，同样的 120Hz 刷新率以及 1440Hz 高频 PWM 调光。

华为 nova 11 Pro 前置 60MP 追焦镜头（1/2.61"）+8MP 人像特写镜头（2 倍光变，5 倍数码变焦），后置 50MP 主摄（RYYB）+8MP 超广角微距，激光对焦。



其他方面，该机内置 4500mAh 电池，支持 100W 快充；厚 7.99mm，素皮版重 188g、玻璃版重 193g，支持 NFC，搭载 HarmonyOS 3 系统。

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