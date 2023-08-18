“稚晖君”离职华为创业产品首秀，智元机器人“远征 A1”发布

IT之家 8 月 18 日消息，以“天才少年”身份加入华为的稚晖君于去年底宣布离职，创业智元机器人，时隔半年多，他带来了自己创业的第一款产品 —— 智元机器人远征 A1。

在今日上午的发布会直播中，稚晖君正式公布了“远征 A1”智元具身智能机器人，该机器身高 175cm，重量 55kg，整体为类人造型。

▲ 图源智元机器人官方直播间，下同

该机器人号称拥有超过 49 个自由度，整机承重 80kg，单臂最大负载 5kg，关节电机峰值扭矩 350N・m，配有水冷散热。

此外，该机器人腿部采用了反关节设计，号称拥有更大的操作空间，步速达 7km/h。

机器人手部拥有 12 个主动自由度，5 个被动自由度，配有指尖摄像头，可以分辨操作物的颜色、形状、材质，进而模拟压感，“灵巧手”整体成本低于 1 万元。

性能方面，该机器人号称达 200TOPS 算力，配有 RGBD 相机、激光雷达、IMU（IT之家注：惯性传感器）、麦克风阵列等。在发布会现场，“远征 A1”自主走上了舞台。

至于售价方面，稚晖君称长远目标硬件成本控制在 20 万元以内，“远征 A1”将首先用于新能源制造、3C 制造，目前已经与头部企业进行对接。

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