NASA 月球开拓者已准备好在月球上寻找水并绘制地图

IT之家 8 月 20 日消息，美国宇航局（NASA）的月球开拓者号已经准备好发射，准备前往月球南极，以寻找并收集水冰样本，并尝试绘制其丰度和分布图。这次任务的目标是为未来的月球探索和潜在的火星探险提供重要的数据。

▲ 图片来源：洛克希德・马丁公司

据公开资料，月球开拓者号由洛克希德・马丁公司制造，体积相对相当小，宽度仅为 3.5 米，重量约为 220 公斤。

月球开拓者于 2019 年被 NASA 的 SIMPLEx（行星探索小型创新任务）计划选中，该航天器将作为 Intuitive Machines 公司第二次机器人月球着陆器任务（IM-2）的辅助载荷发射。这次发射还将携带 NASA 的极地资源冰矿实验-1 号地表下冰钻，预计不会早于 2024 年初发射。

月球开拓者号由位于加利福尼亚州帕萨迪纳的加州理工学院领导，完全展开太阳能电池板后仅有 11.5 英尺（IT之家备注：约 350.52 厘米）宽。

这颗小卫星将依靠 LTM 仪器收集温度数据，从而揭示月球表面的热特性以及硅酸盐岩石和土壤的成分。HVM3 成像光谱仪由美国宇航局位于南加州的喷气推进实验室制造，将探测和绘制与 LTM 仪器相同区域的水的形态、丰度和位置。

这颗探测器还配备了各种科学仪器，包括激光高度计、微波探测器和相机，用于测量地形、分析土壤成分和拍摄照片。

此外，它还携带了两个采样器，一个用于收集岩石和月壤样品，另一个则用于从月球表面刮下一小片水冰。

▲ 图片来源：洛克希德・马丁太空公司

它最近还受收到了英国牛津大学打造的月球热成像仪（LTM）传感器。根据喷气推进实验室 (JPL) 的声明，LTM 旨在使用红外光来绘制月球表面温度图，并绘制构成月球表面的矿物质的变化图。这样做将能够使卫星识别月球上可能存在水的位置。

根据 NASA 的数据，月球表面的水资源可能比之前想象的要多得多。例如，最近的一项研究发现，南极地区的一些地方可能有多达 100 万升的水冰。这些资源对于未来的月球基地和火星探险至关重要，因为它们可以用来制造氧气、火箭燃料和其他必需品。

然而，我们要想获取到这些宝贵的资源并不容易，首先需要精确找到月表的目标区域，并在那里执行复杂的操作。

此外，由于月球环境极为恶劣，如极端温度、真空和微小的陨石撞击风险，月球开拓者号还需要具备强大的自主性和适应性。

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