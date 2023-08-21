消息称特斯拉新款 Model 3 汽车所有雷达已被移除，售价预计在 20 万元左右

IT之家 8 月 21 日消息，特斯拉正在开发新款 Model 3 汽车已经不是什么秘密，多方消息表明该车型将于今年下半年上市。

据 @teslashanghai 的最新消息，特斯拉新款 Model 3 已经结束“试生产阶段”，生产提升和压力测试将于 8 月 25 日开始。到 9 月初，预计日产能将达到 1200 台左右。该博主称，“新款 Model 3 的外观非常吸引人，甚至比 Model S 还要漂亮，尤其是新款的大灯”。

此外，该博主还透露，新款 Model 3 搭载了 HW3.5 的硬件而不是 HW4.0，并且“所有雷达已被移除”。由于整车制造成本较上一代“明显下降”，采用一体化铸造，减少了线束并采用更多新材料，预计定价会维持在 20 万元人民币左右。

▲ 图源 @teslashanghai

值得一提的是，此前有消息称新款 Model 3 最大调整是将会采用 HW4.0 硬件系统，而这套系统最重要的升级是摄像头由 9 个提升到了 12 个，增加一个 4D 毫米波雷达，但是取消了超声波雷达。这一说法与该博主爆料有明显冲突，随着新款 Model 3 的上市时间的临近，预计将于近期揭晓答案。

据IT之家此前报道，特斯拉门店已经开始接收新款 Model 3 的订单。门店人员称，新款 Model 3 将会在 9、10 月期间择机上市。新车的外观、内饰、感知元件等都有变化。

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