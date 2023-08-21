本田和讴歌跟随通用汽车，将采用特斯拉 NACS 充电标准

IT之家 8 月 21 日消息，本田公司近日确认，其在北美市场销售的本田和讴歌品牌的电动汽车将采用特斯拉设计的 NACS 充电接口，这一决定是受到通用汽车采用该充电标准以及本田依赖通用汽车的电动汽车平台的影响。

本田公司原本就有望宣布采用 NACS 标准，因为该标准已经得到了很多支持，而且通用汽车已经宣布从 2025 年开始在其电动汽车中使用 NACS 标准。

考虑到本田公司即将在北美市场推出的两款电动汽车，即 Prologue 和讴歌 ZDX，都是使用通用汽车的 Ultium 平台，本田公司不得不跟随。

IT之家注意到，本田公司的高层在接受 Autoblog 网站采访时证实了这一消息，美国本田汽车公司总裁兼首席执行官 Noriya Kaihara 表示：“这非常重要，我们也必须推动 NACS 标准，这是明确的。”本田汽车公司执行副总裁 Shinji Aoyama 补充说：“我们明显依赖于通用汽车。一旦他们（转向 NACS），ZDX 也会跟随。”

这意味着本田公司将在 2025 年转向 NACS 标准，但该公司尚未与特斯拉达成协议，以使用特斯拉超级充电站网络或获取适配器。不过，从美国本田公司可持续发展和业务发展副总裁 Jay Joseph 对特斯拉超级充电站维护的赞扬来看，这似乎是该公司后续的计划。

虽然能够使用特斯拉超级充电网络会对本田公司的电动汽车买家有所帮助，但本田也是宣布将在北美合作建设新电动汽车充电网络的七家汽车巨头之一。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。