消息称特斯拉改款 Model 3 开始接收订单，门店人员称新车最快 9/10 月上市

IT之家 8 月 17 日消息，特斯拉 Model 3 改款车型前前后后已经曝光了近一年时间，这期间各路消息都表明新车会在今年下半年上市。虽然用户很急，但经销商目前看起来似乎更急。

前几天，特斯拉还宣布为现款 Model 3 提供 8000 元限时保险补贴，销售人员表示这一优惠是为了消化老订单。IT之家注意到，目前特斯拉官网显示 Model 3 提车周期为 1-4 周。

据第一财经，特斯拉门店已经开始接收新款 Model 3 的订单。据介绍，特斯拉门店人员会为用户提供两种预订方案，都需要预付 1000 元定金（不可退）：

第一种方案，直接提 Model 3 现车，现款 Model 3 后轮驱动版起售价为 23.19 万元，如果提现车可以享受 8000 元保险补贴；如果有好友引荐，还可以额外减免 3500 元，仅需 22.04 万元可提车。

第二种方案，可以选择在 60 日内提中意的车。同样可以使用 3500 元的好友推荐礼，即使新款 Model 3 价格高于目前 Model 3 起售价 23.19 万元，也能以目前能享受到的优惠价格提车。

门店人员称，新款 Model 3 将会在 9、10 月期间择机上市。新车的外观、内饰、感知元件等都有变化。此前参与该项目的内部人士表示，改款的目标是降低生产成本，例如在车身外壳方面应用更多的大型铸件制造，以减少组件数量，进一步降低制造成本。

有消息称，新款 Model 3 可能会取消电子怀档以及转向灯档，将换档功能集成到中控屏中，而换挡杆的功能也将集成到方向盘上。

此外，改款 Model 3 预计将配备 500 万像素的高清摄像头，为智能驾驶辅助系统提供更好的感知条件。

动力方面，新款 Model 3 续航有望得到升级，后驱版电池容量可能会从 60kWh 提升至 66kWh，CLTC 续航提升到 610km；而高性能版则采用宁德时代提供的 72kWh 磷酸锰铁锂电池。

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