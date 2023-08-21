特斯拉数据泄漏影响超 7.5 万人，都是现任或前任员工

8 月 21 日消息，今年 5 月份美国电动汽车制造商特斯拉发生数据泄露问题。上周五美国缅因州总检察长办公室周五发布通知称，这次数据泄露事件影响超 7.5 万人，泄露内容包括与特斯拉员工相关的记录。通知表示，这次事件是“内部不法行为”造成的。

通知显示，共有 75735 人受到数据泄露的影响，其中包括美国缅因州的 9 名居民。这些人似乎都是特斯拉的现任或前任雇员。

特斯拉在 8 月 18 日致信受影响用户，“一家名为《商报》(Handelsblatt) 的媒体于 2023 年 5 月 10 日通知特斯拉，其已经获得特斯拉的机密信息。”“调查显示，两名特斯拉前员工违反特斯拉的信息技术安全和数据保护政策，挪用并与媒体分享了这些信息。”

信中还指出，特斯拉已经对这两名前雇员提起了诉讼，但没有具体说明是在哪个司法管辖区提起的。信中说，公司提起的诉讼导致据信含有公司信息的电子设备被扣押。

“特斯拉还获得了法院命令，禁止这些前雇员进一步使用、访问或传播这些数据，否则将受到刑事处罚，”信中写道。“特斯拉与执法部门和外部专家开展合作，并将继续采取必要的适当措施。”

周日，特斯拉数据隐私官史蒂文・埃伦图克 (Steven Elentukh) 没有立即回复寻求置评的电子邮件。

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