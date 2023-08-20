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特斯拉 App 迎来 4.24.0 更新：支持快捷指令，可用 Siri 控制车辆

2023/8/20 7:41:39 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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感谢IT之家网友 修于内_形于外数码鲸鱼 的线索投递！

IT之家 8 月 20 日消息，特斯拉 App 近日迎来了 4.24.0 更新，增加了一个新功能，让 iPhone 用户可以用 Siri 触发苹果的快捷指令应用，从而控制车辆的各种设置和功能。这样，用户就不需要使用第三方付费应用程序，如 Tessie，来实现这一点。

特斯拉应用程序的更新说明中写道：“从 Apple 快捷指令应用程序访问车辆控制和温度设置。”

要使用 Siri 和快捷指令，用户只需要唤起苹果 Siri，并说出自己设定的快捷指令的名称。这比真正的 Siri 集成要麻烦一些，因为要触发快捷指令自动化，用户必须记住并准确地重复自己给快捷指令起的名字，但这可能是特斯拉车主目前能得到的最好的方案了。

据报道，用户可以使用快捷指令来控制各种模式，如狗狗模式或生物武器防御模式，也可以关闭所有窗户、调节媒体音量、打开前行李箱或设置充电限制，所有这些都可以用语音来完成（前提是在快捷指令应用程序中设置好自动化）。

IT之家附完整模式控制支持列表：

  • 生物武器防御模式

  • 露营模式

  • 除霜

  • 狗狗模式

  • 预热车辆

  • 设置座椅加热器（座位位置和加热水平）

  • 设置温度（选择空调温度）

  • 窗户通风

  • 设置媒体音量

  • 排放测试

  • 关闭所有窗户

  • 闪灯

  • 鸣笛

  • 锁定 / 解锁

  • 打开前行李箱

  • 打开 / 关闭充电口

  • 打开 / 关闭门（Model X）

  • 打开 / 关闭后行李箱

  • 哨兵模式

  • 设置充电限制

  • 开始 / 停止充电

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关键词：特斯拉

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