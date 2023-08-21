IT之家 8 月 21 日消息，据“华为中国”公众号官方消息，8 月 17 日下午，长安汽车与华为签署全面持续深化战略合作框架协议，长安汽车董事长、党委书记朱华荣与华为副董事长、轮值董事长徐直军座谈并见证签约。长安汽车总裁王俊，长安汽车党委副书记袁明学，长安汽车执行副总裁谭本宏，长安汽车副总裁王辉，华为常务董事、华为云 CEO 张平安，华为重庆总经理李实，华为制造军团 CEO 刘超等相关负责人出席活动。

根据协议，长安汽车与华为将在数字化转型（人才训战、咨询服务、研发数字化等）、算力中心、云业务、工业软件、软件工具链、海外业务、光储充领域等方面合作，共同完善合作推进机制。其中，在数字化转型方面，双方共同完成基于“新汽车・新生态”的长安总体数字化转型规划落地方案，构建保障落地的变革管理体系。

长安汽车与华为曾联手宁德时代合作打造了阿维塔汽车品牌，据IT之家此前报道，长安汽车整车品牌深蓝汽车与华为也于 8 月 16 日正式签署合作框架协议。此次的全面持续深化战略合作框架协议，意味着长安汽车与华为的合作进一步加深，我们可以期待一下后续双方的更多合作成果。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。