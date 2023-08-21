X（推特）将取消屏蔽功能，马斯克嘲讽反对者

IT之家 8 月 21 日消息，近日，马斯克在 X 上宣布，将取消该平台的屏蔽功能，只保留“隐藏”功能。屏蔽功能可以让用户完全屏蔽不想看到的账号，而隐藏功能只能让用户不看到对方的内容，但对方仍然可以看到用户的内容。

马斯克认为，屏蔽功能“没有意义”，并在 X 上嘲笑那些反对他的决定的用户，他说：“屏蔽那些抱怨取消屏蔽功能的人很有趣，这药味道怎么样？”

马斯克的决定引起了许多用户的不满和抗议，尤其是一些知名人士。演员詹姆斯・伍兹表示，如果没有屏蔽功能，他可能会被迫离开 X 平台，因为他无法阻止一些骚扰和政治攻击。他说：“如果马斯克取消了屏蔽功能，X 平台和杰克・多西的可怕的 Twitter 有什么区别？我曾经支持过的马斯克，这么做只是为了保护他的广告商。X 平台的用户只是被利用来把网站变成一个电子商场，我以为他是言论自由的捍卫者，结果他只是另一个贪婪的资本家。令人失望，但并不意外。”

马斯克没有回应伍兹等人的批评，也没有透露取消屏蔽功能的具体时间和原因。IT之家注意到，目前 X 平台仍然可以使用屏蔽功能，但不知道还能用多久。

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