马斯克：正如许多人预测的那样，X（推特）可能会失败

IT之家 8 月 21 日消息，亿万富翁马斯克本月 20 日在 X 平台上发布了一条消息，暗示他以 440 亿美元（IT之家备注：当前约 3216.4 亿元人民币）收购的社交网络平台 X（原推特）可能会失败。他说：“令人悲哀的事实是，现在没有一个伟大的‘社交网络’。我们可能会失败，正如许多人预测的那样，但我们会尽力做到至少有一个。”

X 平台原名 Twitter，被马斯克收购后更名。马斯克试图将其打造成一个“超级应用”，并清除平台上的机器人账号。然而，这些努力似乎并没有奏效。Mashable 发现，马斯克在 X 上大约 42% 的粉丝本身没有粉丝，这意味着他们可能是机器人。

马斯克本周还因为宣布取消 X 平台上的屏蔽功能而受到了批评，反欺凌活动家和骚扰受害者莫妮卡・莱温斯基敦促他和 X 平台 CEO 琳达・雅卡里诺“重新考虑”这一举措。她在 X 平台上写道：“@elonmusk + @lindayaX … 请重新考虑取消屏蔽功能。作为一名反欺凌活动家（和骚扰受害者），我可以向你保证，这是一个保护人们在线安全的关键工具。”

据《华尔街日报》报道，今年 5 月，富达投资集团（Fidelity）减记了其持有的当时仍名为 Twitter 的公司股份的价值，使其估值为 150 亿美元（当前约 1096.5 亿元人民币），远低于马斯克收购时的价格。

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