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马斯克 X 大改版：2014 年 12 月之前发布的大多数图片和推文链接已被清除

2023/8/20 23:20:00 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 Coje_He软媒用户1520111Alejandro86 的线索投递！

IT之家 8 月 20 日消息，众所周知，马斯克在收购 Twitter 后做出了一系列改变，最近更是直接更名为 X。

Tom Coates 发现，X 已删除 2014 年之前发布的所有媒体，包括图片和推文链接（即通过 twitter 发出后自动转换而成的短链接），这一行为引起用户强烈不满，但官方至今仍未回应。

实际上，一位来自巴西的 vtuber @DaniloTakagi 前几天也指出了这个问题。根据作者个人账户上可见的帖子来判断。这个问题并未影响到视频（IT之家注：Twitter 在 2011 年添加了本地图像支持，并在 2016 年添加了内置视频），但是如 YouTube 的链接现在已经变成了失效的 t.co URL 文本。

目前来看，此次受影响的推文都是 2014 年 12 月之前发布的内容，目前还不清楚是 Bug 还是 X 官方故意为之。

有人猜测这可能是马斯克有意削减成本的举措，但也可能这是自去年收购和大规模裁员以来出现的众多 Bug 之一。但很可惜，目前 Twitter\X 依然没有进行回应。

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关键词：马斯克推特X

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