消息称扎克伯格旗下社交平台 Threads 本周将推出网页版

IT之家 8 月 21 日消息，据《华尔街日报》报道，扎克伯格的 Meta 公司（原 Facebook）计划在本周早些时候推出其 Threads 社交平台的网页版。

Threads 于 7 月 5 日推出后，用户数量迅速增长到 1 亿多，但大部分用户很快流失，两周后的日活跃用户数下降了 70%，到 8 月中旬下降了 85%。Threads 功能不足是用户流失的原因之一，其中最大的缺陷是没有可用的网页版。《华尔街日报》报道称，网页版是用户对 Threads 最期待的功能之一。目前，Threads 的网页界面只能让用户通过浏览器查看特定的帖子。

IT之家注意到，Instagram 负责人 Adam Mosseri 周五在他的 Instagram 个人主页上表示，Threads 的网页版即将推出，并已在 Meta 内部进行测试。

报道还指出，熟悉 Meta 计划的人士表示，虽然目前计划在本周推出网页版，但这些计划并不确定，可能会改变。

硅谷科技高管、Instagram 前全球品牌营销负责人 Sam Saliba 表示，“Threads 的网页版将是 Meta 在与 X 的竞争中的一个重大优势，它将让公司拥有更广泛的覆盖范围、更多的功能和更好的数据收集能力。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。