消息称华为秋季新品发布会将于 9 月 12 日举行，预热即将开始

IT之家 8 月 21 日消息，近日多方消息称，华为秋季新品发布会将于 9 月 12 日举行，预计将于近期开启预热。

据博主 @Jerrold_Tech 爆料，华为秋季新品发布会将于 9 月中旬举行，主打产品为 Mate 60 系列，随后该博主确认具体日期为 9 月 12 日。目前，尚无法确认该博主的具体身份，其以往的博文多与华为专利、新产品爆料有关，预计为接近华为方面的人士。

此外，博主 @用户 848817359 曝光了华为发布会的具体举办时间 ——9 月 12 日 14:30，并暗示主题为“万象更芯，重构非凡”。

值得一提的是，博主 @看山的叔叔 透露，厂家现在没有透露任何 Mate 60 消息，只说了 Mate 50 下一代产品。这也就是说，华为新旗舰手机是否会以“Mate 60”命名尚不确定。

据IT之家此前报道，华为 Mate 60 第三方手机壳已经曝光，博主 @数码闲聊站 爆料称该手机将配备常规 1.5K OLED 大屏，搭载 5000 万像素左右的大底多焦段三摄，镜头凸起控制不错，三围宽度比例有点像 Mate 50，致敬自家经典设计。

按照该博主的说法，华为 Mate 60 的机身尺寸可以参考 Mate 50，后者的机身尺寸为 161.5mm（长） x 76.1mm（宽） x 7.98mm（厚）

IT之家提醒大家，以上信息均为爆料信息，仅供网友参考。关于华为 Mate 60 系列手机的具体信息，以官方消息为准。

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