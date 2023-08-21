CINNO Research：2023 年上半年中国折叠屏手机销量同比增长 72%，华为第一

IT之家 8 月 21 日消息，根据 CINNO Research 数据显示，2023 年上半年中国市场折叠屏手机销量同比增长 72%，其中 2023 年 Q1 销量同比增长 51%，2023 年 Q2 销量同比增长 99%，已实现连续十一个季度的同比正增长。在整体智能手机市场需求持续低迷的情况下，折叠屏赛道逆势上涨。

尽管众多品牌陆续发布新品，但从市场份额来看，上半年华为依然稳居市场份额 Top1。这主要得益于其 3 月上市的折叠屏新机 Mate X3 的优异表现，一经上市便夺得 Q2'23 国内折叠手机单机单季销量冠军，同时带领华为夺得 Q2'23 市场份额第一的位置。OPPO 位居第二；三星市场份额第三，凭借其丰富的产品线在中国市场份额稳定；vivo 跃升至国内第四；荣耀 / 小米 / MOTO 市场份额则分列五、六、七位。

IT之家注意到，华为还在万元以上超高端折叠屏市场占据半壁江山，取得 50% 的市场份额。

尽管竖屏折叠手机份额在持续上升，但具有更大显示面积优势的横屏折叠手机仍占据重要市场份额。根据 CINNO Research 统计数据，2023 年上半年中国折叠手机横折形态销量占比 55%，占比过半，其中华为份额排名第一。三星市场份额排名第二，具有相对较多的横屏折叠产品线；荣耀份额排名第三，其第二代折叠产品 Magic VS 市场表现优于上一代；销量前四位的品牌横屏折叠机总销量占比 79%。

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