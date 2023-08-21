《博德之门 3》4 号迷你补丁已上线，修复部分玩家读档问题 / 伊索贝尔生命值提升

IT之家 8 月 21 日消息，拉瑞安工作室官微周日宣布，在经过一个“罕见的编译器问题”导致回滚之后，《博德之门 3》的 4 号迷你补丁现已重新部署。同时，此前补丁回滚后无法继续读取回滚前存档的问题也得到了解决。

此次迷你补丁修复了部分导致游戏崩溃的问题、多人模式角色消失的问题，优化了伊索贝尔的生命值和部分流程脚本问题。

IT之家附此次更新内容如下：

崩溃与阻碍问题 修复了玩家在长休过程中，由于同伴赖床而卡住游戏进程的问题。

修复了在星界棱镜中可以长休的问题，这个问题可能导致传送门消失。

修复了如果玩家于翼龙关杀死戈塔什之前开启了大门，奥林会从巴尔神殿的位置被拉出的问题。

修复了一些玩家无法读取存档的问题。 多人模式 修复了分屏模式下断开并重新连接，角色会消失的问题。

当加入主机的玩家于角色创建过程中加入游戏主机时，房主玩家会收到一条警告信息。需要该玩家批准后，新玩家才可以加入他的游戏。 战斗 稍稍提高了伊索贝尔的生命值，使她不那么容易死亡。

修复了一个错误，曾使得戈塔什在楼上的办公室时可以加入飞龙岩的礼堂的战斗。

修复了残忍蛰刺技能可以无限叠加心灵伤害的问题。 流程与脚本问题 修复了“至上真神的敌人”的负面效果没有从玩家身上正确清除的问题。这个问题会导致玩家与钢铁卫士交谈时发生软阻塞。

修复了当玩家治疗倒地的盟友时，游戏会错误地将君主识别为已经死在了星界棱镜的问题。

当第二章结束时，玩家现在可以正确地回复资源。

即使队伍中有成员死亡，也不会妨碍你进入星界棱镜。

修复了如果在某种情况下，雷文伽德被移动到了营地，你就无法和他交谈的错误。

如果玩家返回并再次进入，钢铁王座中的人质将不再卡住。

如果玩家以添加 mod，或者以作弊，或者以修改存档的方式到达了 13 级，他们将可以前往希望之邸。

击杀安德斯将不再使其他圣武士离开征收所。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。