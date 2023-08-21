福特最强大公路车野马 GTD 发布：采用碳纤维车身，搭载 5.2 升 V8 动力

IT之家 8 月 21 日消息，福特公司近日发布了名为 Mustang（野马） GTD 的新型超级跑车，采用了碳纤维车身，优化了空气动力学设计，专为赛道而打造，是福特有史以来最强大的路车。该车将于明年底开始限量生产，美国售价约为 30 万美元（IT之家备注：当前约 219.3 万元人民币）。

Mustang GTD 是由福特与赛车制造商 Multimatic 合作开发的，其灵感来源于明年将参加勒芒赛的 Mustang GT3 赛车。GTD 代表 GT Daytona，是美国汽车运动协会（IMSA）赛车锦标赛中的一个级别，符合国际汽联（FIA）的 GT3 规范。

Mustang GTD 搭载了一台经过大幅改造的增压 V8 发动机，输出功率超过 800 马力，使 GTD 成为迄今为止最强大的野马，比 2019 年推出的 700 马力的 Shelby GT500 还要强，甚至比去年推出的售价 140 万美元、仅限赛道使用的 Ford GT MK IV 也要强。这台 5.2 升发动机比标准路车的发动机更大，采用了干式油底壳、双进气口和钛合金活门排气系统等赛车级别的零部件，以追求与兰博基尼等欧洲超跑相媲美的性能表现。

Mustang GTD 通过轻质碳纤维传动轴和八速变速箱将动力传递到 345 毫米宽的后轮。变速箱采用了后置式设计，以实现接近 50:50 的前后重量分配，并且福特经过模拟测试证明这是“最有效地将动力传递到地面”的方式。

Mustang GTD 的底盘也与标准车型有很大不同，其配备了半主动悬挂系统，可以根据不同模式调节弹簧刚度和车身高度。前悬挂采用了赛车风格的“短长臂”设计，提高了刚性和反应性。后悬挂则安装在轻质管状副车架上，与 GT3 赛车相同。悬挂控制单元和变速箱冷却系统都放在后部原来的行李箱位置。

Mustang GTD 的轮距比标准车增加了近 100 毫米，加上巨大的 325 毫米宽的前轮胎（比 GT 后轮胎还要宽），大大提高了抓地力和转向稳定性。买家可以选择 20 英寸锻造铝合金轮毂或者模仿 GT3 赛车的镁合金轮毂。

Mustang GTD 的空气动力套件几乎完全来自 GT3 赛车，包括一个巨大的液压可调后翼、通风引擎盖、粗大的进气口、强劲的前扰流板和降低风阻的后扩散器，增加了高速时的下压力和弯道时的稳定性。制动力则由巨大的碳陶瓷刹车盘提供，能够抵抗反复制动时的热衰退。

Mustang GTD 的内饰比标准车型更接近赛车，保留了数字显示屏和标准的信息娱乐系统，具有远程软件更新功能。不过，后排座椅被拆除以减轻重量，前排座椅换成了适合赛道的 Recaro 运动座椅，旋钮、铭牌和换挡拨片都是用回收的 F22 战斗机上的钛合金 3D 打印而成的。

福特没有公布 Mustang GTD 的重量数据，但碳纤维车身和轻量化设计意味着其很可能比 1768 千克的 Mustang Dark Horse 还要轻。

福特公司称，Mustang GTD 的目标是在纽博格林赛道跑出低于七分钟的圈速，这样的成绩将使其与欧洲超跑如保时捷 911 GT2 RS、兰博基尼 Aventador SVJ 和奔驰-AMG GT Black Series 等不相上下。

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