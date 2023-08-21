五菱新车“星云”内饰及配置信息公布：两种配色、24 处储物空间

IT之家 8 月 21 日消息，继上次公布外观后，五菱汽车今日发布了旗下新车五菱星云的内饰官图，同时公布了部分配置信息。

官方介绍称，新车内饰提供“朝霞云白”“天幕黑金”两种配色，车内 8 处高频接触区域号称运用了 100% 的皮质进行软包覆。该车配备有 10.25 英寸中控屏和 7 英寸液晶仪表，下方疑似配有一排触摸式空调控制按键。

配置方面，该车配备了主驾支持 6 向电动调节的“环抱释压座椅”，前排座椅采用了上下分层设计，坐垫和靠背增加了 20mm 海绵厚度。新车搭载五菱自研 LingOS 灵犀交互系统，支持语音交互功能。

此外，该车还采用了隔音前挡风玻璃、38 处高吸隔声材料、车前围覆盖静音钢板等优化 NVH 性能方面的配置。

空间部分，新车乘员舱长度达到 2948mm，后排座椅头部空间可达 1016mm，腿部空间为 956mm。此外，其后备箱空间为 367 升，后排座椅支持 4/6 放倒，官方号称车内拥有 24 处储物空间。

IT之家此前报道，五菱星云在 8 月 16 日以“灯光秀”的形式首发亮相，新车定位紧凑型 SUV，搭载五菱星辰、五菱凯捷等车型同款的 HEV 油电混动系统，预计 9 月上市。

外观方面，该车搭载了由 292 颗 LED 灯珠组成的前大灯，具备“星语律动灯光秀”功能，内置包括解锁、上锁、寻车等场景的“3 种日常场景 + 2 种 SayHi 律动 + 3 种循环灯舞”效果。新车长宽高为 4610/1810/1670mm，轴距 2700mm。

动力方面，新车采用了 2.0L 发动机 + 电机组成的混动系统，发动机最大功率 100kW，最高车速 135km/h。

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