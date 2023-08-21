官宣离职三天后，前沃尔沃汽车大中华区总裁钦培吉加盟吉利

IT之家 8 月 21 日消息，浙江吉利控股集团高级副总裁杨学良今日上午通过微博宣布，前沃尔沃汽车大中华区总裁钦培吉将加盟吉利。杨学良表示，钦培吉入职吉利之后，将负责如下事务：

出任吉利汽车集团销售公司副总经理。

负责担任集团渠道发展委员会主任，分管汽车集团渠道发展和建设，向吉利汽车集团高级副总裁林杰汇报。

其称，钦培吉拥有“出色的本土化销售管理履历”，尤其在新能源汽车销售模式方面，且在推动传统汽车企业在直营模式方面的探索具有丰富的经验。

而值得注意的是，就在不久前的 8 月 18 日，沃尔沃汽车宣布负责日本地区销售业务的裴马丁将回国领导大中华区销售公司的商业运营，时任大中华区销售公司总经理钦培吉将离开沃尔沃汽车，“寻求外部发展”。

资料显示，钦培吉 2011 年加入沃尔沃大中华区，先后任沃尔沃大中华区销售和经销商网络副总裁、大中华区销售公司首席运营官，2019 年 6 月被任命为沃尔沃汽车大中华区销售公司总裁。

今年 4 月上海车展期间，钦培吉曾在沃尔沃新车发布会上放出狠话：

新势力会的，我们三年就学会了。 我们会的，新势力十年都学不会。

IT之家此前报道，今年 7 月，沃尔沃全球新车总销量达到了 54,165 辆，较去年同比增长 21%。这是沃尔沃连续第十一个月实现同比增长。今年 7 月，沃尔沃全球新车总销量达到了 54,165 辆，较去年同比增长 21%。这是沃尔沃连续第十一个月实现同比增长。

今年上半年，沃尔沃先后发布了两款纯电新车：中大型 SUV EX90 和小型 SUV EX30，但这些车型均未上市。今年 6 月，沃尔沃宣布旗下新车将支持特斯拉 NACS 充电标准。

沃尔沃汽车三天前曾表示，这一决策是沃尔沃汽车加速增长、积极推动电气化转型的重要部分；杨学良今日则称，“随着吉利加快向新能源转型的需要，此次任命钦培吉负责优化新用户的获取、渠道网络拓展等相关工作，将进一步提升吉利的市场运营效率和用户服务质量。”

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