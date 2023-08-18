因车门锁部件出现问题，吉利召回超 2.2 万辆帝豪 GL 汽车

IT之家 8 月 18 日消息，据国家市场监督管理总局官网今日公告，浙江豪情汽车制造有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》要求，决定自即日起，召回 2016 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日生产的共计 22272 辆帝豪 GL 汽车。

▲ 图为 2018 款帝豪 GL，图源吉利

召回原因方面，该批车辆由于车门锁零部件尺寸超差，车门锁体耦合杆回位不良，可能需要多次动作才能打开车门，紧急情况时会增加乘员安全逃生风险，存在安全隐患。

处置措施方面，浙江豪情汽车制造有限公司将为召回范围内车辆免费更换改善后的车门锁总成，以消除安全隐患。

浙江豪情汽车制造有限公司将委托吉利汽车特约服务站，通过挂号信、电话等方式通知相关车主。相关车主可前往就近的吉利汽车特约授权服务站，进行免费召回检修。用户可通过手机或固定电话拨打吉利汽车售后服务热线：400-886-9888，获取此次召回的相关信息。

IT之家注：今日国家市场监督管理总局发布了多条召回信息，涉及车型为部分奇瑞捷途 X70 PLUS、帝豪 GL、奇瑞 eQ1、2023 款沃尔沃 XC40、奔驰 C 级 / E 级 / G 级。

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