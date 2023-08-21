Pininfarina 发布 1876 匹马力无顶电动超跑 B95：限量 10 台，售价 440 万欧元

IT之家 8 月 21 日消息，Pininfarina 是一家著名的意大利汽车设计公司，也是电动超跑 Battista 的制造商。近日，该公司在美国加州的蒙特利汽车周上展示了一款基于 Battista 的无顶电动超跑，名为 B95。

B95 采用了四个永磁同步电机，总功率达到 1876 马力，可以实现四轮驱动和扭矩矢量控制，可根据需要提高敏捷性和稳定性。该车可以在 2 秒内从 0 加速到 100 公里 / 小时，最高时速超过 300 公里 / 小时。该车搭载了 120 千瓦时的电池组，可以在 25 分钟内从 20% 充到 80%，续航里程尚未公布。

B95 的底盘是由克罗地亚公司 Rimac 提供的碳纤维单壳结构，与 Battista 相同。该车的长度和高度与 Battista 一致，但宽度增加了 49 毫米。该车采用了 20 英寸的前轮和 21 英寸的后轮，还配备了电子可调节的风挡屏，可以将空气引导到驾驶舱上方。驾驶舱的设计与 Battista 相同，内饰为棕色皮革和黑色饰条。客户可以定制头盔，以便与他们的汽车相匹配。

B95 是一款极其稀有和昂贵的超跑，只会生产 10 辆，每辆售价 440 万欧元（IT之家备注：当前约 3498 万元人民币）。Pininfarina 表示，买家可以根据自己的喜好定制车辆的外观和性能，就像 Battista 一样。

Pininfarina 是一家有着 90 多年历史的汽车设计公司，曾经为法拉利、阿尔法罗密欧等品牌设计过经典车型。近年来，该公司转型为电动汽车制造商，并推出了 Pura Vision 概念车，预示着未来可能生产出一款流线型的电动 SUV，B95 是第一款受到 Pura Vision 启发的量产车型。

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