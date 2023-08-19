兰博基尼首款纯电车型 Lanzador 亮相：双门四座、双电机四驱跨界 GT，最大马力 1341 匹

IT之家 8 月 19 日消息，在经历了多次挤牙膏式的预热之后，兰博基尼首款纯电车型 Lanzador 终于正式亮相，以较为完整的面貌出现在世人眼前，该车将在 2028 年正式量产。（IT之家注：Lanzador 仍为暂定名，是一个西班牙语单词，意为“投手”“发射器”“推动者”）

从外观来看，该车拥有以往兰博基尼超跑的车身轮廓及较高的车身姿态，CEO Stephan Winkelmann 此前曾透露，新车是一款 2+2“高性能豪华旅行车”（grand tourer），相比于 Huracan 或新款 Revuelto 来说，更适合日常使用。据称该车设计灵感来源于太空飞船，官方号称“融合了 Revuelto 超级跑车的超高性能元素和 Urus 的灵动多功能性”。

同时，新车内饰也一并亮相。新车沿用了极具速度感的设计风格，设计灵感同样来源于太空飞船，两侧的液晶仪表和副驾屏尤其抢眼 —— 不过并没有搭载中控屏。官方表示，整个座舱采用了全部在意大利制造的大量环保材料：座椅内部采用 3D 打印塑料，车内碳纤维饰板由回收材料制成，用于鞣制皮革的水则从橄榄油厂回收处理再利用。

空间方面，该车配备了可放倒的后排座椅及带有隐藏空间的后备箱，车头也配有较大尺寸的前备箱。动力方面，该车搭载有全轮驱动系统，每个车轴上都配备了一台电动机，官方称可以产生超过 1 兆瓦（megawatt）的功率，即 1341 匹马力。

兰博基尼表示，Lanzador 使用的电池将优先考虑性能和长续航里程，但参数暂未公开。此外，为了优化续航里程，新车还配备了可以调节下压力的主动式空气动力学元件，能满足不同的冷却需求。

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