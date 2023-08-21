《英雄联盟手游》开放 iOS / 安卓角色转区服务：98 元一次，每日限量 1000 个名额

IT之家 8 月 21 日消息，《英雄联盟手游》官方微博今日宣布，为了给召唤师们更好的游戏体验，现开放跨系统角色转移服务（或称：转区），将原有设备的角色转移到不同系统上，每日限量 1000 个申请名额（10:00 更新 500 个名额、15:00 更新 500 个名额）。

玩家可通过掌盟＞LOL 手游专区＞转区服务入口进行角色转移，每次转移需支付 98 元购买转区服务卡。

IT之家附跨系统角色转移对应区服说明：

如一个账号下仅有一个系统有角色，则单向转移。转移的大区对应关系如下： 安卓 QQ → iOS QQ



iOS QQ → 安卓 QQ



安卓微信 → iOS 微信



iOS 微信 → 安卓微信

如一个账号下安卓 / iOS 系统都有角色，则双向转移。转移的大区对应关系如下： 安卓 QQ 与 iOS QQ 互转



iOS QQ 与 安卓 QQ 互转



安卓微信 与 iOS 微信 互转



iOS 微信 与 安卓微信 互转

服务费用

每次转移需支付 98 元购买转区服务卡。

转区所需时间

服务申请提交后，由于需要搬迁大量游戏数据，预计 1 个工作日内完成（如您在今日申请转区，预计将在 24 小时内可以正常登录），召唤师可随时在【转移记录】中查看进度，如超过 1 个工作日时间，请及时联系客服。 单向角色转移期间，原区服角色和目标区服角色将无法登录，转移成功后，目标区服可正常登录。 双向角色互转期间，双端系统区服将无法登录，转移成功后，双端系统区服可正常登录。 转区角色要求 选择要转移的角色需满足以下全部条件： 转移角色等级需≥30 级



转移角色注册时间需≥30 天



转移角色未激活月卡功能（可在月卡失效后申请）



转移角色的点券需≤20（原因为点券无法跨系统转移，为保证您的利益，请您在点券消耗后再提交跨系统转移申请，小于等于 20 的点券将留在原系统）



同一账号（QQ 或微信）由安卓（iOS）向 iOS（安卓）转移的时间间隔需≥90 天



转移角色需退出公会



转移角色期间请您退出游戏，保持账号离线状态，并且未处于对局中



转移角色未处于封号状态、账号注销冷静期



完成转区后需在目标区服登录一次后，才能发起下一次转区

可转移数据

【代币类】

蓝色晶石、魄罗币、魄罗能量、排位币、龙魂水晶、橙色原石

【道具类】

英雄、皮肤、英雄姿态、皮肤姿态、回城特效、击败印记、家园卫士、英勇战旗、无畏战旗、表情、头像、头像框、名片框、水晶秘钥

【背包类】

加成卡，自选宝箱，小小心意，水晶秘钥，改名卡，公会创建卡，各种畅玩卡等

【角色信息】

角色资料：昵称、性别、等级、对局次数、游戏天数、收藏积分、点赞总数、游戏好友、修改旗帜、比赛记录、英雄评分、分路等级及评分、排位赛段位、峡谷之巅段位、统计数据

称号：排行相关称号、大乱斗称号、称号历史获得

信誉数据：信誉等级、信誉积分、信誉奖励

【商城数据类】

限购商品购买记录、商城抽奖进度、战利品宝箱开启进度、水晶秘钥礼包、峡谷宝典

【安全类数据】

禁言状态、禁言处罚梯度、禁模式状态、禁模式处罚梯度、禁止上排行榜处罚状态、禁止上排行榜处罚梯度、封号处罚梯度、信用分、限制公会功能状态、限制公会功能处罚梯度

不可转移数据

除前述明确可转移的数据外的其他所有数据和信息，包括但不限于：点券、部分活动数据、信誉等级历史查询、最近同玩玩家记录、比赛回放、精彩时刻、公会、好友私聊、公会聊天记录、排位赛好友组队征程值加成、安全中心（举报查询、视频巡查数据）、电视台（观看时长、领奖进度）、客服功能相关数据等

* 转区后【峡谷之旅】活动将消失，同时部分活动数据不可转移，建议活动中心的奖励领取完毕后，再进行转区，否则容易进度丢失。

Q&A

Q：角色转移成功后，是否可以撤销转移？

A：角色转移一旦付费后发起，无法撤销。如转移前的区服仍然符合转移条件，可以再次发起转移，同一账号（QQ 或微信）由安卓（iOS）向 iOS（安卓）转移的时间间隔需≥90 天。

Q：角色转移过程中，是否可以登录游戏？

A：角色转移发起后，系统将会限制登录，直至角色转移完成。

Q：我安卓 iOS 都有号，但是我 iOS / 安卓账号是被封了的，我还可以转移吗？

A：不可以，双向转移如果有一边封号就无法申请转移

Q：角色转移过程中，是否可以登录游戏？

A：角色转移发起后，系统将会限制登录，直至角色转移完成。

Q：转移服务有次数限制吗？

A：同一账号（QQ 或微信）由安卓（iOS）向 iOS（安卓）转移的时间间隔≥90 天；转区后必须在目标区服登录后，才能发起下一次转区。

Q：角色转移需要 1 个工作日这么长时间吗？

A：不超过 1 个工作日可以转移成功，召唤师们可以提前尝试能否登录，如可以登录即完成转移。

Q：我的点券还有很多，但是想转移怎么办？

A：点券无法转移，建议召唤师购买可转移的道具，把点券消耗完毕，再进行转移。

Q：我怎么知道我有没有获得资格？

A：申请界面上会有剩余资格数量

Q：这个转移资格数多久刷新？

A：测试期间每日早上 10 点刷新，（上午 10 时更新 500 个名额，15 时更新 500 个名额），

Q：对于不可转移数据是否保留在原大区，还是会删除？

A：点券会保留在原平台不删除，但是其他不可转移数据，如聊天记录、精彩时刻等都将被删除掉。

Q：如果规则上写明可转移数据，但是转移完成后发现有的数据丢失了怎么办？

A：请联系客服。

Q：如果购买转区服务卡后没能成功发起转区怎么办？

A：转区服务卡将不会被消耗，账号满足条件可再次发起转移。如发现转区服务卡已被消耗请联系客服。

Q：我是港澳台身份证，如何发起转区？

A：进入转区页面的实名验证环节后可跳转至腾讯客服，选择转区相关问题后，将会有客服人员答复到您。

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