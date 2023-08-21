印度空间研究组织公布“月船三号”拍摄月球表面图像

IT之家 8 月 21 日消息，印度空间研究组织今日通过官推发布了“月船三号”上的 LHDAC 相机（着陆器危险探测与规避相机）拍摄的月球表面图像。

据介绍，这台相机由印度空间研究组织（ISRC）开发，用于在飞船下降过程中协助定位安全着陆区，确保飞船周围没有巨石、深沟。其包含有加速计、高度计、星象传感器和倾角仪。

图片上可以看到，“月船三号”上的相机拍摄了月球的远端区域（也称月球暗面）的表面，图中标记出了海因环形山（以德国天文科学家弗里德里希・海因的名字命名）、博斯环形山（以美国天文学家刘易斯・博斯的名字命名）、别利科维奇环形山和洪堡海。

IT之家此前报道，印度空间研究组织宣布，月船三号着陆器将于北京时间 8 月 23 日 20 时 34 分左右着陆月球，届时将对此次着陆过程进行直播。

“月船 3 号”搭载于印度重型运载火箭 LVM3 上，火箭高 43.5 米，重约 642 吨，ISRO 主席索玛纳特（Somanath）表示，发射任务已经圆满成功，接下来月船 3 号将开启自己的奔月之旅。

按照计划，月船 3 号将在 8 月 23 日前后在月球南极附近软着陆，如果成功，印度将成为继美国、前苏联和中国之后第四个在月球表面软着陆的国家。

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