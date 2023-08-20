消息称闻泰科技已承接荣耀重返印度手机市场 ODM 订单

IT之家 8 月 20 日消息，荣耀印度官方账号日前在社交媒体上发布了将为印度市场带来新消息。realme 印度公司前首席执行官 Madhav Sheth 证实已加入该公司，并表示荣耀将在印度推出手机。

根据中国证券报・中证金牛座的消息，荣耀最大的手机 ODM 供应商闻泰科技已承接了荣耀重返印度手机市场 ODM 订单，将在闻泰科技印度工厂组装。

▲ 图源 荣耀官网

根据 @Sudhanshu1414 的说法，荣耀科技将重返印度市场，并推出在印度新款“中高端”手机，在评论区有很多印度网友表示期待，甚至有人表示“荣耀将在这里创造奇迹”。

Canalys 最新数据显示，2023 年第二季度，印度智能手机市场出货量下降 1% 至 3610 万部，分析师认为印度市场正在回温。

今年第二季度，印度市场中三星（660 万部）、vivo（640 万部）、小米（540 万部）、realme（430 万部）和 OPPO（不含一加，370 万部）分列前五名。

实际上，荣耀 90 手机此前已在全球多个市场上市，该机采用全新的镜月设计，重量 183g，厚度 7.8mm；配备 6.7 英寸 3840Hz 超高频调光四曲屏，支持 1600nit 峰值亮度、100% DCI-P3、10.7 亿色深、120Hz 刷新率，通过了德国莱茵 TÜV 无频闪认证；搭载骁龙 7 Gen1（增强版）芯片，内置 5000mAh 电池，支持 66W 快充。

拍照方面，荣耀 90 后置配备 2 亿像素大底主摄（f / 1.9）、1200 万像素超广角微距镜头、200 万像素景深镜头，前摄 5000 万像素人像镜头。消息称其在印度的售价预计将低于 30000 卢比（IT之家备注：当前约 2628 元人民币）。

有消息称，荣耀正在组建印度营销团队，计划本月重返印度手机市场。报道称荣耀正在积极接触 realme 和小米在印度的高管，最劲爆的消息称荣耀已联系 realme 真我的 Madhav Sheth，希望其出任荣耀印度地区的首席执行官。

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