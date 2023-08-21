小米 Redmi 12 手机新增 4GB+128GB 版本，起售价拉低至 949 元

IT之家 8 月 21 日消息，Redmi 12 手机近日新增 4GB+128GB 版本，起售价从原来的 999 元拉低至 949 元，目前该版本已在小米商城上架。

IT之家附 Redmi 12 手机各版本售价：

4GB+128GB 949 元

6GB+128GB 999 元

8GB+128GB 1099 元

8GB+256GB 1299 元

Redmi 12 手机于 8 月 16 日正式开售，这款新机提供冰瓷白、星岩灰两种配色，采用双面玻璃机身搭配立边设计，机身厚度为 8.17mm。机身正面配备 6.79 英寸 LCD 直屏，分辨率为 2460x1080，支持 90Hz 刷新率、DC 调光、智能亮度调节等功能。

Redmi 12 手机搭载骁龙 4 Gen 2 处理器（4nm 工艺制程，CPU 主频最高 2.2GHz ），配备 LPDDR4X 内存与 UFS 2.2 闪存，机身内置 5000mAh 电池，支持 18W 快充，后置 5000 万像素主摄 + 200 万像素景深镜头。

其他方面，Redmi 12 支持红外遥控、侧面指纹解锁、多功能 NFC 等功能，提供 3.5mm 耳机孔。

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