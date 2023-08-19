小米新版小爱同学实机演示亮相：可完成游戏代码、分析报告等多种功能

IT之家 8 月 19 日消息，微博博主 @数码闲聊站 昨晚分享了一段小米手机内置的新版“小爱同学”语音助手的实机演示视频。IT之家此前报道，内置大模型的新版小爱同学已于 8 月 14 日起开启邀请测试，首批包含小米 MIX Fold 3、小米 13/12 系列、Redmi K60 / K50 系列机型。

接下来一起来看看视频。

@数码闲聊站 询问了新版小爱同学四个问题，演示了多个基于大语言模型的使用场景如下：

编写“贪吃蛇”游戏代码

撰写基于今年上半年手机出货量的市场分析报告

预测小米 14 的配置

“你和小艺谁更聪明”

视频内容可见，在前两项功能中，新版小爱同学发挥较为稳定，能够输出相应的有效内容。而当被要求“预测小米 14 的配置”时，小爱同学直接跳转至浏览器的搜索页面。至于“谁更聪明”，小爱同学回答道，“各有各的聪明之处吧，可以互补。”

在这条微博的评论区下方，也有不少参与邀请测试的用户晒出了自己的演示截图。

如 @科技换芯 询问小爱同学一加 Ace 2 Pro 和小米 Redmi K60 至尊版两款新机“谁更好”时，小爱同学给出了两款机型各有侧重点的答复，不过 @数码闲聊站 回复称，“上周发的新机，数据都太新了，可以问问老机型”。

▲ 图源微博网友 @科技换芯

另有微博网友 @kodakds 让自己的小爱同学写了一首“小米之歌”，小爱同学生成了一段包含饶舌说唱和合唱的歌词如下图：

▲ 图源微博网友 @kodakds





广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。