三星推出世界首款 HDR10 + 游戏，将亮相科隆国际游戏展

IT之家 8 月 21 日消息，三星正式推出了与 NEXON 合作开发的世界首款 HDR10 + 游戏《第一后裔》（The First Descendent），该游戏将在 2023 年的科隆国际游戏展上亮相，这是第一个采用 HDR10+ GAMING 标准的游戏。

HDR10+ GAMING 标准可以为玩家提供更深的对比度、更丰富的色彩和更平衡的亮度，还可以让玩家看到黑暗阴影和高亮区域中细节的准确呈现。HDR10 + GAMING 标准的其他优势包括近乎即时的响应、低延迟、支持可变刷新率等等。

据IT之家了解，三星于 2018 年与其他公司共同成立了 HDR10+ Technologies LLC 公司，并将其免费开放，HDR10 + 成为杜比视界（Dolby Vision）的免费替代品。由于此举，HDR10 + 生态系统已经发展到了 155 个合作伙伴和超过 7000 个认证设备。

NEXON 业务发展部副总裁兼执行副总裁 Hyun Kim 表示：“通过采用 HDR10 + GAMING 标准，我们以一种以前不可能实现的方式让游戏栩栩如生。这次与三星的合作也提高了 HDR 游戏的水准，我们很高兴能引领这种新的画质标准。”

《第一后裔》游戏将于 9 月 19 日开启公测，不过遗憾的是，中国玩家暂时无法参加该公测。

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